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Sakın önemsiz görmeyin! Sıklıkla fişte unutulan cihaz yüzünden tüm varlıklarını kaybettiler

26.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fişte bırakılan birçok cihaz bulunuyor. Bazı ev aletlerinin fişinin çekilmemesi gerekse de günlük kullandığımız ufak aletleri fişten çıkarmamız gerekiyor. Kuzey İrlanda'da yaşayan bir aile fişte unuttukları zararsız sanılan ev aleti nedeniyle her şeyini kaybetti.

Sakın önemsiz görmeyin! Sıklıkla fişte unutulan cihaz yüzünden tüm varlıklarını kaybettiler

Kuzey İrlanda'da yaşayan Freddie Walters, tam yatmaya hazırlanırken en büyük kızlarının yatak odasından bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Tüm aile odaya gittiğinde odanın çoktan yanmış olduğunu gördüler. Kısa süre sonra tüm ev yandı. Belfast Live'ın haberine göre baba, evin birkaç dakika içinde alev aldığını söyledi. Yangının çıkma nedeninin fişte unutulan şarj aleti olduğu öğrenildi.

HER ŞEY BİR ANDA GELİŞTİ

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Freddie, “En büyük kızım telefonunu şarjdan çıkarmış ve yiyecek bir şeyler almak için aşağı inmişti. Karım yeni yatmıştı ve bir iki dakika sonra bir patlama duydu. Ortanca kızım arka yatak odasındaydı ve ne olduğunu bilmediğini söyledi, sonra ön yatak odasına baktı ve çoktan yandığını söyledi. Karım yataktan kalktı ve iki dakika içinde oda çoktan alev alev yanmıştı. Üzerine ıslak havlu atmaya çalıştılar ama bu aşamada tüm odayı yuttu. Bu kadar çabuk oldu. Prizdeki bir telefon şarj cihazından iki dakika içinde.

TÜM EVİN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ GEREKECEK

"Bütün ev büyük ölçüde yıkılmış durumda. Üst katta hiçbir şey yok, çatı kirişleri gitmiş ve tüm evin yeniden inşa edilmesi gerekecek. Taşlaşmışlardı. Karım gözyaşları içinde bütün evin yanıp kül olmasını izliyordu. Neyse ki itfaiye oraya çok çabuk ulaştı, sekiz dakika içinde oradaydılar.

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EVİ DÜZELTMEK 12 AY SÜRECEK

"Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, bir eve harcadığınız zaman ve emeğin bu kadar çabuk elinizden alınabileceğini düşünmek yürek parçalayıcı.” Freddie, evdeki eşyalarının yalnızca küçük bir kısmını kurtarabildiklerini ve evi geri alma sürecinin 12 aya kadar sürebileceğini söyledi.

ŞARJ ALETLERİNİ FİŞTE UNUTMAYIN

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Fişte unutulan şarj aletlerinin fişleri ısındığı için yangınlara neden olmaktadır. Özellikle ucuz diye alınan şarj aletleri yangın için daha büyük risk oluşturmaktadır. Aynı zamanda bulaşık, çamaşır makineleri gibi ev aletlerinin çalıştırıldığı sırada evde olunması gerekir. Bu şekilde yangın çıkma önlemi alınabilir.

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