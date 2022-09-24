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Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

24.09.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet korsanlarının yeni dolandırıcılık yöntemi ürküttü. İnternet reklamları üzerinden insanların bir milyon dolar karşılığında böbreklerini satmaya ikna eden reklamlar, dünyanın dört bir yanında yayında. Dolandırıcılar, reklamlara gerçeklik katmak için gerçek bir hastane ve cerrahın da adını kullandı. Böbreklerini bir milyon dolara satmak isteyenlere reklama tıkladıklarında ise kayıt olmak için iki bin sterlin kayıt ücreti yatırmaları isteniyor.

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

İnsanları böbreklerini 1 milyon dolara satmaya davet eden reklamların, bir dolandırıcılığın parçası olduğu ortaya çıktı. Uluslararası akılalmak bir yöntem kullanan dolandırıcılar, oyunlarına gerçeklik payı katmak için gerçek bir doktor ve hastanenin adlarını kullandı.

Dolandırıcılar, Hindistan'daki Bangalore Baptist Hastanesi'nin, cerrah olarak adlandırılan Dr. Antony Robert Charles'ın insanları reklamların meşru olduğuna inandırmak için nakil operasyonları için sözde bir milyon dolar karşılığında böbreklerini satmasını istediğini iddia etti.

ÖNKAYIT ÜCRETİ ALIYORLAR

Ancak 295 sterlin ile 2,340 sterlin arasında değişen talep edilen bir kayıt ücreti ödeyen hiç kimse, paralarını asla almayacak! Dolandırıcılar, sahte web sitelerinde Bangalore Baptist Hastanesi adını kullandılar ve kayıt ücretlerinin, itibarı aldatmacadan etkilenen hastaneye yatırılmasını istediler.

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Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi kurbanının hastaneyi çevrimiçi olarak eleştirmesi ve hatta Dr. Charles'ın WhatsApp ayrıntılarını paylaşmasının ardından ortaya çıktı.

Doktor hemen yanıt verdi ve ne kendisinin ne de hastanenin böbrek satışıyla ilgili herhangi bir uygulamada ilişkili olmadığını doğruladı. Polisler, siber suçluların peşinde.

Dr. Charles, hastanenin reklamı yapılan büyük miktarda nakit karşılığında böbreklerini satmaya istekli insanlardan telefon almaya devam ettiğini açıkladı.


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böbrek nakli böbrek
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