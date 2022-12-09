Sakın yapmayın! Göremiyoruz ama ölümcül bakteriler taşıyor

Tuvalet temizliğinin sağlık için ne kadar önemli olduğu biliniyor. Ancak temizlendiği düşünerek yapılan ufak hatalar oldukça riskli olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre sifon üzerinden saçılan görmediğimiz birçok bakteri sağlığımızı tehdit ediyor. Bilim adamları, havada potansiyel olarak ölümcül mikroplar taşıyan, yayılabilen görünmez bir 'tüy' olduğunu söylediler.

GÖREMEDİĞİNİZ İÇİN YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ

ABD araştırma ekibi, parlak yeşil lazerler ve kameralar kullanarak ilk kez kapaksız bir kamu odasından nasıl hızla atıldıklarını ortaya çıkardı. Baş yazar Profesör John Crimaldi şunları söyledi: "Göremediğiniz bir şeyse, yokmuş gibi davranmak kolaydır.

Ama bu videoları bir kez gördüğünüzde, tuvalet sifonu hakkında bir daha asla eskisi gibi düşünmeyeceksiniz. Bu sürecin dramatik görsel görüntülerini oluşturan çalışmamız halk sağlığı mesajlarında önemli bir rol oynayabilir."

GÖRÜNMEZ DAMLACIKLAR ÖLÜMCÜL BAKTERİLER TAŞIYOR

Colorado Üniversitesi'nden uzmanlar, sifonu çektiğinizde tuvaletten fırlayan dışkı ve idrar parçacıklarının E. coli gibi ölümcül bakteriler taşıdığını buldu. Görünmez damlacıklar, Covid-19 dahil olmak üzere dışkıda bulunan virüsleri de taşır.

DAMLACIKLAR SİFONDAN SONRA DA TUVALETTE KALABİLİR

Bir sifonun gücüyle itildiğinde, tehlikeli parçacıklar buzdolabı boyunca bir saniyeden daha kısa sürede seyahat edebilir. Damlacıklar ayrıca birkaç sifondan sonra tuvalette kalabilir ve tuvalet kullanıcılarını ölümcül bir mikrobu soluma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

PARÇACIKLAR CİĞERLERE KOLAYCA ULAŞIYOR

Journal Scientific Reports'ta yayınlanan rahatsız edici sonuçlar, daha küçük parçacıkların nasıl burun kıllarından kaçabileceğine ve kişinin ciğerlerinin derinliklerine ulaşarak onları insanlar için daha tehlikeli hale getirebileceğine de ışık tutuyor.

E.COLİ BELİRTİLERİ