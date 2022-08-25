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Saklı cennet! Duyunca şaşırmayın oraya taşınana 270 bin TL verecekler...

25.08.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkelerinden bazıları nüfuslarını artırmak için farklı yöntemler deniyor. Şehirlerini geliştirmek isteyen bazı ülkeler cazip teklifler oluşturuyor. Herkesin hayalini süsleyen o adaya yerleşmek için 15 bin € teklif ediyorlar.

Saklı cennet! Duyunca şaşırmayın oraya taşınana 270 bin TL verecekler...

Dünyanın en güzel adalarından biri olan Sardunya Adası yetkilileri adaya taşınmak için yurt dışından geleceklere 12.700 sterlin teklif ediyor. Bu da türk lirasıyla 270 bin TL ediyor. Nüfus kaybını tersine çevirmek isteyen İtalyanlar, çareyi para karşılığında insan getirmekte buldu.

Bu hibe aynı zamanda insanların haksız avantaj elde etmesinin de önüne geçmek istiyor. Bu düzenlemeyi tatil olarak görmüyorlar. Sürecin koşulları da söz konusu...

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SIKI ŞARTLARI DA VAR! PARA ORADA KALACAK...

Söz konusu para sadece Sardunya'daki bir evin satın alınması veya yenilenmesi için kullanılabilir. Yani parayı oradan dışarıya çıkaramayacaksınız. Satın alınan mülkün nüfusu 3 binden az bir belediyede olması gerekiyor. Ve belki de en önemlisi hibeyi alan kişi ömür boyu Sardunya'da yaşamak zorunda kalacak...

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İtalya haberler sardunya sardunya adası
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