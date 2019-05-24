"Saklı cennet" Takoran Vadisi'ne turist ilgisi

Avusturyalı arkadaşlarıyla Türkiye’ye gelen Dilan Çapalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının gelmeden önce bazı ön yargılarının bulunduğunu belirterek, "Buraya geldikten sonra tüm endişeleri geçti. Programa Gaziantep'ten başladık, Şanlıurfa ve şimdi de Adıyaman’a geçiyoruz. Özellikle mutfağa ve misafirperverliğe bayıldılar. Her tarafın güvenli olduğunu görünce de kesinlikle yeniden tur düzenlenmesi gerektiğini söylediler." dedi.

Bölgenin tanıtımı amacıyla THY tarafından Belçika ve Avusturya’dan Türkiye'ye getirilen turistler de Siverek Belediyesince düzenlenen tekne turuna katılarak, vadiyi gezdi.

Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, değirmeni, kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet" olarak isimlendirdiği vadi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye getirilen Belçikalı ve Avusturyalı turistler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki Takoran Vadisi'ni gezdi.

Çapalı, Takoran Vadisi'ni çok beğendiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"En çok hoşuma giden tarafı daha keşfedilmemiş olmasıdır. İlk gelen gruplar bu doğal halini göreceği için şanslılar. Daha sonra gelen gruplar belki de ilk halini göremeyecekler. Bölge tam ekoturizm yapılacak bir yer, yerli halk kendi ürettiği ürünleri ve yemekleri yapmalı. 2 tahta çakarak kuracakları masa ve sandalye ile verecekleri hizmet, Avrupalılar için muhteşem bir şey. Burada 5 yıldızlı otellere ihtiyaç yok, orada sadece çadır kurulması bile yeter. Oradaki eski evler yenilenir ya da tarihi konaklar şeklinde düzenlenerek kiralanabilir. Çok rağbet göreceğinden eminim. Avrupa şu an ekoturizme açık ve Takoran Vadisi bunun için en uygun yer."

- "Şanlıurfa'ya turist akını söz konusu"

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ise turistleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Takaron Vadisi'nin hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Söz konusu bölgenin Şanlıurfa turizmine de önemli katkı sunacağını vurgulayan Karavar, şöyle devam etti: