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  4. Salça yaparken can verdiler! Yardıma koştular ancak çok geçti

Salça yaparken can verdiler! Yardıma koştular ancak çok geçti

23.07.2024 12:33
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Şanlıurfa'da salça yapan anne ve kızı, yanlarından geçen elektrik akımına kapılarak can verdi. Yakınları yardıma koşup elektrik akımını kesse de artık çok geçti.

Salça yaparken can verdiler! Yardıma koştular ancak çok geçti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Akçalı Mahallesi'nde evlerinin damında domates salça yapmak isteyen Zehra Elesli (50) yanlarından geçen elektrik akımına temas edince yere yığıldı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

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Onu kurtarmak isteyen kızı Hatun Elesli (15), annesine temas eder etmez elektrik akımına kapıldı. Anne ve kızının çığlıklarını duyan yakınları yardıma koştu.

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MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Elektrik akımı kesildikten sonra Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zehra ve Hatun Elesli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zehra Elesli ve kızı Hatun Elesli'nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa salça
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