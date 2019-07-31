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Salda Gölü Millet Bahçesi ihalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

Salda Gölü'nde yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

TOKİ'den yapılan açıklamada, Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yapılacak millet bahçesinin ihalesinin bugün gerçekleştirildiği belirtildi.

- Sosyal donatılar kumsala 300 metre mesafede yer alacak

"Burdur ili Yeşilova ilçesi Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesinde belirtilen "Açık İhale Usulü" ile yapıldığı bildirilen açıklamada, ihaleye 7 istekli firmanın teklif verdiği, değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacağı kaydedildi.

Millet bahçesindeki donatıların Salda Gölü kumsalına yaklaşık 300 metre mesafede yer alacağı ve günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatıların bulunacağı belirtilen açıklamada, "Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak." ifadesine yer verildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Salda Gölü

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