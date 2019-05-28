HABER

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 19:55 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca sürdürülen çalışmalar belli bir aşamaya geldi ve planlanan işlerin büyük bölümü bu yıl içinde tamamlanacak" - "Burdur Valiliği, göl ve çevresinin bir yandan temiz ve bakımlı tutulması bir yandan da gelen ziyaretçilerin düzenli hizmet alabilmelerini sağlamak için yoğun çaba gösteriyor"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen ve doğal güzelliği ile dikkati çeken Salda Gölü bölgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca sürdürülen çalışmaların belli bir aşamaya geldiğini, planlanan işlerin büyük bölümünün bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

Vali Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Salda Gölü ve çevresinde oluşturulacak Millet Bahçesi ve diğer günü birlik hizmet alanlarının projelendirme ile ihale hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu aktardı.

- "Turizm hareketliliğinin bu yıl daha da yoğunlaşacağını bekliyoruz"

Şıldak, Valiliğin her iki bakanlıkça göl çevresinde gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonunu sağladığına değinerek, şunları belirtti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca sürdürülen çalışmalar belli bir aşamaya geldi ve planlanan işlerin büyük bölümü bu yıl içinde tamamlanacak. Burdur Valiliği, göl ve çevresinin bir yandan temiz ve bakımlı tutulması bir yandan da gelen ziyaretçilerin düzenli hizmet alabilmelerini sağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Ramazan Bayramı tatili ile Salda Gölü'nde turizm hareketliliğinin bu yıl daha da yoğunlaşmasını bekliyoruz. Son altı aylık dönemde, göl çevresinin çevre kirliliği ve düzensizlikten arındırılması konusunda ciddi adımlar attık. İlgili bütün kurum ve kuruluşlarımız tarafından bir dizi çalışma yürüttük. Araçların göl kıyısına geçişini engelledik. Kaymakamlığımız eliyle çevre temizliği ve çöp toplama amacıyla ekipler oluşturduk. Otopark hizmetini düzenli hale getirdik."

Beyaz Adalar bölgesinde, yoğun ziyaretçi beklentisine yönelik tuvalet sayısını artırdıklarına işaret eden Vali Şıldak, şunları, ifade etti:

"Bu alanda tamamen doğal ahşap malzemeden kafeterya ve büfe şeklinde ziyaretçilere hizmet verecek üniteler oluşturduk. Yine duş ve kabin alanları kurduk. Ayrıca, köyden gelen vatandaşlarımızın ürünlerini satabilecekleri düzenli bir alan sağladık. Salda çevresinde güvenlik ve trafik tedbirlerini planladık. Göl çevresindeki yollarda trafik işaretleri ve yön levhaları ile ilgili düzenlemeleri tamamladık. İnanıyoruz ki İl Özel İdare imkanlarıyla aldığımız bu önlemler etkili sonuçlar doğuracak ve Salda Gölü her geçen gün turizmden daha fazla pay alacaktır."

Planlanan çalışmalar tamamlandığında bölgenin örnek bir doğal alan halini alacağını vurgulayan Şıldak, "En önemli nokta ise atılan adımlar ve alınan önlemlerle göl ve çevresi temiz kalacak, gelecek kuşaklara doğallığı korunarak miras bırakılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Depoya giren yılanı itfaiye yakaladıDepoya giren yılanı itfaiye yakaladı
İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldıİstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur Burdur Valisi Hasan Şıldak koruma alanı Salda Gölü

En Çok Okunan Haberler

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Bahçeli'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçeli'den 'Pençe' harekatı mesajı!

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

İstanbul'da 11 katlı apartman böyle yıkıldı!

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.