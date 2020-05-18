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Salgın, Ekvador'daki Amazon yerlilerine de ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 14:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını Ekvador’daki Amazon ormanlarında dış dünyadan izole yaşayan bir yerli kabileye daha ulaştı.

Salgın, Ekvador'daki Amazon yerlilerine de ulaştı

Neredeyse tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını, Amazon ormanlarındaki yerli kabileleri de tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak Ekvador’daki Waorani kabilesinde de ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 17 yaşındaki hamile bir genç kadında virüs görüldüğünü doğruladı. Genç kadının 4 Mayıs’ta hastalık semptomları göstermeye başladığı belirtildi. Adı açıklanmayan genç kadının, başkent Quito’da bir hastaneye kaldırılarak karantinaya alındığı kaydedildi.

Öte yandan kadının temas kurduğu 40 kişinin de kontrolden geçirildiği, altısında hastalık semptomlarının görüldüğü vurgulandı.

Salgın, daha önce de Brezilya’nın Amazon bölgesindeki yerlilere ulaşmıştı.

Yerli halklar, dışarıya kapalı yaşadıkları için dünyadaki çoğu insanın aksine bilinen pek çok hastalığa karşı bağışıklık geliştiremiyorlar, dolayısıyla dışarıdan gelen hastalıklara karşı özellikle savunmasız kalıyorlar.

Güney Amerika’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Ekvador, yaklaşık iki aydır karantina uyguluyor. Salgın nedeniyle ülkede şimdiye kadar 2 bin 736 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 33 bin 182’ye ulaştı.

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