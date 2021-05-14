HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgının başından bu yana vaka sayıları sıfır

Salgının başından bu yana vaka sayıları sıfır

14.05.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de koronavirüs vakalarının başlamasının üzerinden neredeyse 14 ay geçmesine rağmen Amasya’nın Taşova ilçesindeki Gökpınar köyünde misafirliklerin durdurulması ve izolasyona verilen önem ile bugüne kadar herhangi bir vakaya rastlanılmadı.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı 40 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde şimdiye kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmazken, köy sakinleri ise virüs tehlikesine karşı kent merkezine dahi inmiyor. Köyün tüm alışverişini köy Muhtarı Metin Şahin yapıyor.

"İNSANLARA ŞUNU ÖNERİYORUM"

Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, "Koron virüs ülkemizde 2020 Mart ayında görülmeye başladı. Bizler o tarihten itibaren sıkı bir tedbir alarak, köyümüzü bu beladan korumaya çalışıyoruz. Köyümüzde hali hazırda virüs, vaka yok. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, çok dikkat ettik. Dezenfektan dağıttık, kolonya dağıttık, maske dağıttık, hala da dağıtmaya devam ediyoruz. Biz köyümüzü bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Hali hazırda vakamız yok. Dışarıdan köyümüze gelen vatandaşlarımıza 14 gün evlerinde kalmalarını öneriyoruz. Virüsün gezdiği yok. Olduğu yerde duruyor. İnsanlar gezdiriyor bunu. İnsanlar da biraz kendilerine dikkat ettikten sonra sıkıntı yok. İnsanlara da şunu öneriyorum: Uzak durun, mesafenizi koruyun, maskenizi takın. Bu kadar basit” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?Kafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?
Mevsimlik işçi çadırına 'koronavirüs' karantinasıMevsimlik işçi çadırına 'koronavirüs' karantinası
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Amasya

En Çok Okunan Haberler

WhatshApp’ta son 1 gün! Vatandaşın kafası karışık

WhatshApp’ta son 1 gün! Vatandaşın kafası karışık

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Şenol Güneş EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu açıkladı

Şenol Güneş EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu açıkladı

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.