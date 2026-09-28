KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Burçlar - Astroloji

Salı gününden sonra işleri açılıyor! 4 burç için yeni dönem

Çin astrolojisine göre 29 Eylül 2026 Salı günü, dört Çin burcu için işlerin daha kolay ilerlediği ve uzun süredir yaşanan bazı tıkanıklıkların çözüme kavuştuğu bir dönemin başlangıcı olabilir.

Salı gününden sonra işleri açılıyor! 4 burç için yeni dönem
Gökçen Kökden

29 Eylül, Çin astrolojisinde Ateş Sıçanı Tam Günü (Fire Rat Full Day) olarak değerlendiriliyor. Ay sütununda Toprak Köpek, yıl sütununda ise Ateş At bulunuyor.
“Tam Günler” hareketli ve üretken dönemlerle ilişkilendirilirken, Sıçan enerjisinin detaycılığı ve çözüm odaklı yaklaşımı temsil ettiği kabul ediliyor. Ateş günü ve Ateş yılı enerjisinin Toprak ayıyla birleşmesinin ise kontrollü fakat yüksek bir hareketlilik yaratacağı öne sürülüyor.

Astrolojik yoruma göre özellikle son dönemde bir şeyleri tamamlamakta zorlananlar için 29 Eylül farklı hissedilebilir. İşlerin önündeki engellerin hafiflemesi, yarım kalan konuların tamamlanması ve yoğunluğa rağmen kişinin kendisine zaman ayırabilmesi bekleniyor.

1. ÖKÜZ

Salı gününden sonra işleri açılıyor! 4 burç için yeni dönem 1

Öküz burcu için 29 Eylül’ün ana teması destek almak. Sıçan günlerinin Öküz burcuna hedeflerine ulaşabilmek için ihtiyaç duyduğu yardımı getirdiğine inanılıyor.
Öküzler genellikle yavaş, dikkatli ve düşünerek hareket etseler de bazı işlerin tek başına ve verilen süre içerisinde tamamlanması zor olabilir. Salı günü ise yardım istemekten çekinmemeleri işleri kolaylaştırabilir.

Özellikle tek kişinin altından kalkamayacağı kadar büyüyen bir iş veya proje, bir arkadaşın ya da yakındaki başka bir kişinin dikkatini çekebilir. Gelen destek sayesinde yük hafifleyebilir ve ilerlemeyi engelleyen sorunlara daha sakin yaklaşılabilir.

2. EJDERHA

Salı gününden sonra işleri açılıyor! 4 burç için yeni dönem 2

Ejderha burçları için Salı günü liderlik özelliklerinin ön plana çıktığı bir gün olarak yorumlanıyor. Günün ve yılın Ateş enerjisinin birleşmesinin Ejderha’ya harekete geçmek için ihtiyaç duyduğu motivasyonu sağlayacağı düşünülüyor. İletişim ve planların aktarılması konusunda da dikkat çekici bir gün olabilir. Ejderhaların fikirlerini daha etkili anlatması ve çevresindeki insanlarla daha rahat anlaşması bekleniyor.

Astrolojik yoruma göre önemli bir görüşme Ejderha’nın istediği yönde ilerleyebilir. Karşılaşılan problemlerin çözümleri daha kolay bulunurken yeni fırsatlar da fazla çaba harcamadan karşılarına çıkabilir.

3. MAYMUN

Salı gününden sonra işleri açılıyor! 4 burç için yeni dönem 3

Maymun burcunun meraklı ve pratik zekasının Sıçan Günü'nün enerjisiyle uyum sağlayacağı belirtiliyor. 29 Eylül’de beklenmedik bir problem nedeniyle günlük programda değişiklik yapmak gerekebilir. Ancak bu değişiklik Maymun burcu için olumsuz olmak zorunda değil. Tam tersine, son dönemde monotonlaşan rutinin dışına çıkmak yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

Her şeyi zorlayarak ilerletmek yerine şartlara uyum sağlamak Maymunların işini kolaylaştırabilir. Yapılacak küçük bir yön değişikliği daha önce fark edilmeyen bir ayrıntının görülmesini sağlayabilir. Böylece sorunlar daha hızlı çözülebilir ve gün beklenenden daha üretken tamamlanabilir.

4. SIÇAN

Salı gününden sonra işleri açılıyor! 4 burç için yeni dönem 4

29 Eylül’ün en dikkat çeken burçlarından biri doğal olarak Sıçan. Günün enerjisinin doğrudan kendi burcuyla ilişkili olması nedeniyle zihinsel berraklığın ve hızlı düşünme yeteneğinin ön plana çıkacağı öne sürülüyor. Sıçan burçları sorunlara daha hızlı çözüm bulabilir ve özellikle konuşmalarda doğrudan sonuca ulaşmakta zorlanmayabilir. Kaynağın yorumuna göre Salı günü önemli hamleler yapmak ve bekleyen meseleleri çözmek için güçlü hissedebilirler.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdiTürkiye'de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi
Türklerin tatil için akın ettiği adada virüs paniği!Türklerin tatil için akın ettiği adada virüs paniği!

Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.