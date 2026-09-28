Salı gününden sonra işleri açılıyor! 4 burç için yeni dönem

29 Eylül, Çin astrolojisinde Ateş Sıçanı Tam Günü (Fire Rat Full Day) olarak değerlendiriliyor. Ay sütununda Toprak Köpek, yıl sütununda ise Ateş At bulunuyor.

“Tam Günler” hareketli ve üretken dönemlerle ilişkilendirilirken, Sıçan enerjisinin detaycılığı ve çözüm odaklı yaklaşımı temsil ettiği kabul ediliyor. Ateş günü ve Ateş yılı enerjisinin Toprak ayıyla birleşmesinin ise kontrollü fakat yüksek bir hareketlilik yaratacağı öne sürülüyor.

Astrolojik yoruma göre özellikle son dönemde bir şeyleri tamamlamakta zorlananlar için 29 Eylül farklı hissedilebilir. İşlerin önündeki engellerin hafiflemesi, yarım kalan konuların tamamlanması ve yoğunluğa rağmen kişinin kendisine zaman ayırabilmesi bekleniyor.

1. ÖKÜZ

Öküz burcu için 29 Eylül’ün ana teması destek almak. Sıçan günlerinin Öküz burcuna hedeflerine ulaşabilmek için ihtiyaç duyduğu yardımı getirdiğine inanılıyor.

Öküzler genellikle yavaş, dikkatli ve düşünerek hareket etseler de bazı işlerin tek başına ve verilen süre içerisinde tamamlanması zor olabilir. Salı günü ise yardım istemekten çekinmemeleri işleri kolaylaştırabilir.

Özellikle tek kişinin altından kalkamayacağı kadar büyüyen bir iş veya proje, bir arkadaşın ya da yakındaki başka bir kişinin dikkatini çekebilir. Gelen destek sayesinde yük hafifleyebilir ve ilerlemeyi engelleyen sorunlara daha sakin yaklaşılabilir.

2. EJDERHA

Ejderha burçları için Salı günü liderlik özelliklerinin ön plana çıktığı bir gün olarak yorumlanıyor. Günün ve yılın Ateş enerjisinin birleşmesinin Ejderha’ya harekete geçmek için ihtiyaç duyduğu motivasyonu sağlayacağı düşünülüyor. İletişim ve planların aktarılması konusunda da dikkat çekici bir gün olabilir. Ejderhaların fikirlerini daha etkili anlatması ve çevresindeki insanlarla daha rahat anlaşması bekleniyor.

Astrolojik yoruma göre önemli bir görüşme Ejderha’nın istediği yönde ilerleyebilir. Karşılaşılan problemlerin çözümleri daha kolay bulunurken yeni fırsatlar da fazla çaba harcamadan karşılarına çıkabilir.

3. MAYMUN

Maymun burcunun meraklı ve pratik zekasının Sıçan Günü'nün enerjisiyle uyum sağlayacağı belirtiliyor. 29 Eylül’de beklenmedik bir problem nedeniyle günlük programda değişiklik yapmak gerekebilir. Ancak bu değişiklik Maymun burcu için olumsuz olmak zorunda değil. Tam tersine, son dönemde monotonlaşan rutinin dışına çıkmak yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

Her şeyi zorlayarak ilerletmek yerine şartlara uyum sağlamak Maymunların işini kolaylaştırabilir. Yapılacak küçük bir yön değişikliği daha önce fark edilmeyen bir ayrıntının görülmesini sağlayabilir. Böylece sorunlar daha hızlı çözülebilir ve gün beklenenden daha üretken tamamlanabilir.

4. SIÇAN

29 Eylül’ün en dikkat çeken burçlarından biri doğal olarak Sıçan. Günün enerjisinin doğrudan kendi burcuyla ilişkili olması nedeniyle zihinsel berraklığın ve hızlı düşünme yeteneğinin ön plana çıkacağı öne sürülüyor. Sıçan burçları sorunlara daha hızlı çözüm bulabilir ve özellikle konuşmalarda doğrudan sonuca ulaşmakta zorlanmayabilir. Kaynağın yorumuna göre Salı günü önemli hamleler yapmak ve bekleyen meseleleri çözmek için güçlü hissedebilirler.