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Salih Memişoğlu cinayeti zanlıları adliyede sevk edildi

12.03.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de hayvanat bahçesinde metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile birlikte 2 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanması olayında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy’de hayvanat bahçesinde metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile birlikte 2 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanması olayında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı, ifadesinde olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını iddia etti.
Çekmeköy’de hayvanat bahçesinde bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu’nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli ve ona yardım eden 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Mustafa Ö. ve ona yardım ve yakalık eden iki oğlu, kız kardeşinin eşi ve damadının kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Mustafa Ö’nün ifadesi de ortaya çıktı.
Mustafa Ö. emniyetteki ifadesinde, uzun yıllardır aile dostu olduklarını ve 2016 yılından beri Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde birlikte iş yaptıklarını söyledi. İşler kötüye gittiğinden dolayı 2018 senesinde ortaklığı bitirdiklerini belirten Mustafa Ö., hayvanat bahçesindeki yaptığı işlerin bedeli olarak 900 bin TL istediğini, Salih Memişoğlu’nun 2020 yılının ağustos ayına kadar 900 bin TL parayı düzenli olarak ödediğini ve borcu kalmadığını söyledi. İfadesinin devamında hakkının yenildiğini düşündüğünü ve bu nedenle tekrar para istemeye gittiğini belirten Mustafa Ö, “Hakkımın yenildiğini ve alacağım para olduğunu düşünüyorum. Hayvanat bahçesindeki işler tekrar düzene girdi, alacağım var. Ben oraya konuşmak için gidip para istemiştim. Hocam ise ’Allah’tan başka kimseye borcum yoktur’ dedi. Ben de paramı vermediği için ateş ettim. Oda kalabalık olduğu için diğerlerine ateş ettiğimin farkında değilim” dedi.

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