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Salihi'den ITC Erbil binasındaki korumalara yönelik saldırıya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi: - "Buraya yapılan saldırı kesinlikle bir soru işaretidir. Buradaki hükümetten faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz"

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı (ITC) Erşat Salihi, geçen hafta ITC İl Başkanlığında görevli iki korumanın yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya tepki göstererek faillerin bir an önce tespit edilip yargılanmasını istedi.

Salihi, ITC Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle bir araya geldi. Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Salihi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta ITC'nin Erbil İl Başkanlığında görevli korumalara yönelik saldırının ardından destek amacıyla ziyarette bulunduğunu belirten Salihi, "Buraya yapılan saldırı kesinlikle bir soru işaretidir. Buradaki hükümetten bir an önce faillerin yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

Salihi, saldırının aydınlatılması gerektiğine işaret ederek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı ve diğer yetkililerin, olayın arkasındakileri isimleri tespit etmesi gerektiğini dile getirdi.

- "Türkmenler yerel seçimlere hazırlanıyor"

Salihi, Irak'ta 1 Nisan 2020'de yapılacak yerel seçimlerde Türkmenlerin katılımına ilişkin de "Yerel seçimlere Türkmenlerin de kendine göre bir hazırlığı vardır. Bu hususta Türkmenleri bir araya getirip ITC başında olacak şekilde seçimlere gireceğiz." ifadesini kullandı.

Türkmenlerin Kerkük'te valilik görevini istediklerini hatırlatan Salihi, seçimden çıkan tabloya göre diğer taraflarla bir anlaşma yapacakları sözlerine ekledi.

- Saldırı nasıl gerçekleşti?

Geçen pazar gecesi ITC binasına gelen taksi şoförü olduğu belirtilen alkollü bir kişi, önce binanın korumalarıyla sözlü kavgaya başladı. Tartışmanın ardından taksici olay yerinden kısa süre uzaklaştıktan sonra yanında getirdiği silahlı kişilerle ITC binasına girerek korumaları darbetti.

İki korumanın yaralandığı olayda, saldırganlar ateş etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Erbil Emniyet Müdürlüğünün olayın ardından başlattığı soruşturma ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erşat Salihi saldırı

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