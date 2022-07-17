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Salıncakta sallanan küçük Zeynep'i vuran komşusu: "Köpeği korkutmak için ateş ettim"

17.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 4 yaşındaki Zeynep Gül, evinin bahçesinde salıncakta sallandığı sırada pompalı tüfekle vuruldu. Küçük Zeynep'i vuran şüphelinin ise komşuları Uveyiz B. (19) olduğu ortaya çıktı. Suç aleti silahla gözaltına alınan Uveyiz B. ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş açtığını belirterek, "Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Salıncakta sallanan küçük Zeynep'i vuran komşusu: "Köpeği korkutmak için ateş ettim"

Dün saat 16.00 Nefise Sultan Mahallesi 265 Sokak'ta bir binanın bahçesinde meydana gelen olayda, babası Selman ile annesi Merve Gül, kameriyede yemek yediği sırada küçük Zeynep de salıncakta sallanmaya başladı. Bir süre sonra duyulan silah sesi ile birlikte küçük Zeynep, yere yığıldı. Pompalı tüfekle başı ve bacağından yaralanan küçük Zeynep, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Zeynep Gül, akşam saatlerinde taburcu oldu.

SALINCAKTAKİ KÜÇÜK ZEYNEP'İ KOMŞUSU VURMUŞ

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de evin bahçesi ile çevresinde detayı inceleme yaptı. İnceleme sonrası silahın 2 bina sonraki apartmandan ateşlendiği belirlendi. Ekipler, silahı ateşleyen kişinin komşuları Uveyiz B. olduğunu tespit etti. Suç aleti pompalı tüfekle evinde gözaltına alınan Uveyiz B. polis merkezine götürüldü.

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"KÖPEĞİ BAHÇEDE GÖRDÜM"

Uveyiz B., ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş ettiğini belirterek, "Evimizin bahçesindeki tavuklarımız, bir sokak köpeği tarafından boğulup yeniliyordu. Olay anında yine aynı köpeği bahçemizde gördüm. Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim. Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm" dedi. (DHA)

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