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  4. Silahını temizlerken arkadaşını vurdu! “Neden vurdun?” sorusuna ise böyle yanıt verdi

Silahını temizlerken arkadaşını vurdu! “Neden vurdun?” sorusuna ise böyle yanıt verdi

14.07.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da iddialara göre, 24 yaşındaki R.E.A. silahını temizlerken yanlışlıkla yanına gelen arkadaşı Osman K.'yı vurdu. Bacağından yaralanan Osman K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli R.E.A. arkadaşını neden vurdun sorusuna, “Kazayla oldu, istemeden yaptım” şeklinde cevap verdi.

Silahını temizlerken arkadaşını vurdu! “Neden vurdun?” sorusuna ise böyle yanıt verdi

Konya'nın Selçuklu ilçesi, Horozluhan Mahallesi, Ahit Sokak üzerinde meydana gelen akılalmaz olayda, edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan R.E.A. (24), yeni aldığı tabancayı temizlediği sırada yanına arkadaşı Osman K. geldi. Osman K., tabancaya bakmak istediği sırada silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Osman K. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından vurulan Osman K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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"KAZAYLA OLDU, İSTEMEDEN YAPTIM"

Öte yandan, olay yerindeki incelemelerinin ardından olaya karışan şüpheli R.E.A., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Beyhekim Devlet Hastanesine getirilen şüpheli, gazetecilerin arkadaşını neden vurdun sorusuna, “Kazayla oldu, istemeden yaptım” diye cevap verdi. Şüpheli R.E.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

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Konya
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