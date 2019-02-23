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Salman: “Bursa eğitimde büyük bir hamle yaptı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, iktidarları döneminde yapılan yatırımlarla Türkiye’nin eğitim-öğretim alanında sıçrama yapacak hâle ulaştığını söyledi.Bursa’da gerçekleştirdikleri eğitim-öğretim yatırımları hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Salman, devletin en önemli görevlerinden birinin eğitim hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi olduğunun belirterek, 2002 yılından itibaren hem Türkiye’de hem de Bursa’da okul, derslik ve öğretmen açığının hızla kapatılması yönünde adımlar attıklarını ifade etti.

Salman: “Bursa eğitimde büyük bir hamle yaptı”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, iktidarları döneminde yapılan yatırımlarla Türkiye’nin eğitim-öğretim alanında sıçrama yapacak hâle ulaştığını söyledi.
Bursa’da gerçekleştirdikleri eğitim-öğretim yatırımları hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Salman, devletin en önemli görevlerinden birinin eğitim hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi olduğunun belirterek, 2002 yılından itibaren hem Türkiye’de hem de Bursa’da okul, derslik ve öğretmen açığının hızla kapatılması yönünde adımlar attıklarını ifade etti. Salman şimdiki hedeflerini Bursa’da tekli eğitime geçmek olduğunu söyledi.
Güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak için, geleceğin emanet edileceği gençlere iyi bir eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, öğrencilere günün şartlarına uygun teknoloji desteği sunduklarını söyledi. 2002’den 2018’e kadar Bursa’daki ilk ve orta öğretim kurumlarında okuyan öğrenci sayısının yüzde 41 artarak 429 bin 771’den 607 bin 884’e yükseldiğini açıklayan Salman, buna mukâbil okul sayısının yüzde 123 artarak 785’ten bin 873 yükseldiğini, derslik sayısının da yüzde 163 artarak 9 bin 488’den, 24 bin 719’a çıktığını kaydetti.
2003-2018 yılları arasında Bursa’daki eğitim yatırımlarına 1 milyar 642 milyon lira harcama yapıldığını açıklayan Başkan Salman, bu yatırımlar sonucunda eğitim ve öğretimde önemli bir rahatlama meydana geldiğine vurgu yaptı. Başkan Salman, “Yaptığımız hamleler ile derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarını ciddi şekilde aşağılara çektik. İlköğretimde dersliklerdeki öğrenci sayısı 44’lerden 29’a, orta öğretimde 39’dan 23’e, mesleki ve teknik eğitim okullarında ise sınıf mevcutları da 43’ten 25’e geriledi. İlimizde görev yapan öğretmen sayısını da, bu sürede yüzde 100’ün üzerinde artırdık” dedi.
Ücretsiz kitap ve teknoloji desteği
Ayhan Salman, AK Parti’nin eğitim ve öğretimde en önemli hizmetlerinden birinin de ilk ve orta öğretimde devlet okullarında okuyan tüm öğrencilere ücretsiz kitap dağıtmak olduğunu da söyledi. Öğrencilerin daha sağlıklı ve ferah ortamlarda eğitim ve öğretim görmesi için hiç bir fedakârlıktan kaçınmadıklarını dile getiren Salman, eğitim kurumlarına teknoloji desteği de verdiklerini ve bu kapsamda Bursa’daki okullara 26 bin 460 bilgisayar dağıtarak 672 tane bilişim teknolojileri sınıfı oluşturduklarını belirtti. Okullara ayrıca, 41 bin 397 tablet bilgisayar, 29 bin data ucu, 13 bin 757 etkileşimli tahta, bin 18 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 99 doküman kamera verdiklerini ve 806 okula internet bağlantısı yaptıklarını anlatan Başkan Salman, şunları da söyledi:
“Şimdiki hedefimiz, Bursa’yı tekli öğretime geçirmektir. Geçen yıl 228 derslikli 16 okul tamamlanarak hizmete açıldı. Bin 395 derslikli 72 okulun yapımı ise devam ediyor. Bu okullardan 11 tanesini hayırseverler yapıyor. Buradan kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu arada 2 bin 84 derslikli 74 okulun yapımının, ek yatırım programına alınması için bakanlığa teklif götürüldü. Yapımı devam eden ve ek yatırım programına alınmasını istediğimiz okular tamamlandığında, Bursa’daki derslik sorununu tamamen çözmüş olacağız. Böylece çocuklarımız, tekli eğitimde, daha rahat sınıflarda, daha ferah şartlarda en iyi eğitimi alma imkânına kavuşacak.”

Salman: “Bursa eğitimde büyük bir hamle yaptı”

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