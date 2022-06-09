HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Salmonella bakterisi soruşturması: Ferrero’nun Belçika ve Lüksemburg'daki 6 merkezine polis baskını

Salmonella bakterisi soruşturması: Ferrero’nun Belçika ve Lüksemburg'daki 6 merkezine polis baskını

09.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya merkezli çikolata üreticisi Ferrero'nun Arlon'daki fabrikasında ortaya çıkan salmonella bakterisiyle ilgili soruşturma kapsamında, Belçika ve Lüksemburg'da şirkete ait 6 merkeze baskın düzenlendi.

Salmonella bakterisi soruşturması: Ferrero’nun Belçika ve Lüksemburg'daki 6 merkezine polis baskını

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında ortaya çıkan salmonella bakterisiyle ilgili soruşturma kapsamında, Belçika ve Lüksemburg'da şirkete ait 6 merkeze baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında İtalya merkezli çok uluslu şirket Casa Ferrero'nun Lüksemburg'daki genel merkezi Ferrero International ile Ferrero Trading Lux ve SARL Ferrero Management Services şirketlerine ait binalarda arama yapıldı.

Operasyon, Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FASFC) ve federal polisi tarafından, Lüksemburg makamları ile işbirliği içinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Belçika'da da Arlon'daki Ferrero fabrikasının yanı sıra, Brüksel'deki adreslerde de arama yapıldı.

Lüksemburg Savcılığı'nın verdiği bilgiye göre, polis ekipleri, Ferrero şirketine ait merkezlerde yapılan aramalar sırasında çok sayıda belge ve bilgisayar ekipmanlarına el koydu.

Savcılık açıklama yaptı

Savcılık açıklamasına göre Ferrero hakkında devam eden adli soruşturma, "Salmonella bakterisinin ortaya çıkmasından sonra şirketin izlediği tutum, gıda zincirinin izlenmesi, sağlık yetkilileriyle iletişim veya bilgilerin iletilmemesi konusundaki sorumluluklarını ortaya çıkarmayı" amaçlıyor.

Ferrero fabrikası

Şubat ayında ilk olarak İngiltere'deki şikayetlerle ortaya çıkan, Kinder çikolata ürünlerine bağlı Salmonella bakterisi, kısa sürede 13 farklı ülkede görüldü.

Salmonella bakterisinin ilk kez 15 Aralık 2021'de, Arlon'daki Ferrero fabrikasında çikolata ürünleri içeren bir tank filtresinde saptandığı ortaya çıktı.

Ferrero yönetiminin, bu bilgiyi Belçika makamlarından sakladığının belirlenmesi üzerine, FASFC tarafından 8 Nisan'da fabrika mühürlendi.

İtalya merkezli çikolata üreticisi, Belçika'daki fabrikayı 13 Haziran'da yeniden açmak istiyordu. Ancak fabrika yönetimi, gerekli temizlik ve düzenleme için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu ve açılışın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Şirketin sartışları, Salmonella bakterisi nedeniyle yüzde 40 azaldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, Avrupa, ABD ve Kanada'da şu ana kadar Kinder çikolata ürünlerine bağlı doğrulanmış 423 Salmonella vakası saptandı.

En fazla vaka İngiltere'de görüldü. İngiltere'de 122, Fransa'da 118, Belçika'da 52, İsviçre'de 48 ve Almanya'da da 30 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı.

Çoğunluğu çocuklardan oluşan hastaların yüzde 40'ı hastaneye yatırılmak zorunda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladıİngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı
BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...
Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi! Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

Polis merkezinde akılalmaz olay! Avukat...

Polis merkezinde akılalmaz olay! Avukat...

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İlginizi Çekebilir

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Hayvanat bahçesinde vahşet anları! Orangutanın elinde...

Hayvanat bahçesinde vahşet anları! Orangutanın elinde...

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.