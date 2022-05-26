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Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

25.05.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel bir avize seçimiyle salonunuzun havasını değiştirebilir ve evinizi şık hâle getirebilirsiniz. Aydınlatmayı bir ihtiyaç hâlinden çıkarıp âdeta bir sanata dönüştürebileceğiniz avize çeşitlerini benimsediğiniz tarza göre eklektik, modern, bohem, endüstriyel, rustik, klasik ve birçok stilde tercih edebilirsiniz. En güzel avize çeşitlerini incelemek ve salonunuza bambaşka bir dokunuş yapmak için listemize göz atabilirsiniz.

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

Online alışveriş her ne kadar sağladığı kolaylık ve ürün çeşitliliği sayesinde günümüzde daha fazla tercih edilir hâle gelse de avize gibi kurulum gerektiren ürünler online alışveriş yapan kullanıcıları düşündürebiliyor. Siz de online alışverişle avize almak istiyorsanız ama "Avize nasıl bağlanır?" "Kendi başıma bu avizeyi kurabilir miyim?" soruları aklınızı kurcalıyorsa içiniz rahat olsun. Küçük bir araştırma yaparak kendiniz evde kurulum yapabilirsiniz. Yine de avize bağlamak size zor geliyorsa bir uzmana danışabilirsiniz.

1. Klasik şıklık: Kontes 9'lu Eskitme Avize

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

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Klasik ve geleneksel tarzda döşenmiş bir salon dekorasyonunuz varsa bu avize tam size göre! Eskitme metal tasarımlı gold renkli Kontes 9'lu Eskitme Avize'ye 9 adet ampul takılabiliyor. Damla şeklindeki ampullerle birlikte kullanarak daha da şık hâle getirebileceğiniz avizeyi isterseniz salonunuzun oturma bölümünde isterseniz yemek masasının bulunduğu bölümde kullanabilirsiniz. Daha gösterişli ve zengin bir görünümden hoşlanıyorsanız bu ürünü evinizde kullanabilir ve aynı renkteki gold renkli şamdanlarla kombin yaparak daha güzel ve bütün bir salon dekorasyonu yapabilirsiniz.

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2. Apliqa Elite 3'lü Eskitme Bal Camlı Salon Avizesi ile sıcak bir görünüm

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

Salonunuza sıcak bir dokunuş yapmak istiyorsanız Apliqa Elite 3'lü Eskitme Bal Camlı Salon Avizesi'ni tercih edebilirsiniz. Muadillerine göre daha uygun fiyatlı olan Apliqa marka ürün, en ucuz avize modelleri arasında yer alıyor. Avizenin 3 adet ampul takma yerini saran camları bal renginde ve bağlantı bölümleriyle başlık bölümü altın renginde. Modern ve yenilikçi bir tasarıma sahip olan Apliqa marka avizenin eni 15 cm, boyu 50 cm uzunluğunda. Bu avizeyi modern çizgilerle döşenmiş çok büyük olmayan salonlarınızda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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3. Benesse Kahve Ledli Sarkıt Avize ile modern bir stil

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

Sıradan ve her evde bulunan avize modellerinden birini tercih etmek istemiyorsanız, salonunuzun tarzını avize seçiminizle arşa taşımak istiyorsanız olmanız gereken yerdesiniz! Benesse Kahve Ledli Sarkıt Avize kahverengi renkli gövdesiyle birçok farklı salona uyum sağlarken led ampullü sarkıt tasarımıyla ilgi çekiyor. Oldukça dayanıklı metal ve cam malzemelerden üretilen Türk malı avize, satın alındığı tarihten itibaren 5 yıllık garantiye sahip. Kolay temizlenebilir özelliğiyle pratik bir günlük kullanım sağlayan Benesse marka avizeyi yenilikçi tarza sahip salonlarınızda hemen hemen her renk mobilyanızla kullanabilirsiniz.

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4. Farklılık arayanlara: CantVs Ahşap Çerçeveli Tavan Led Panel Aydınlatma

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

Kullanıcıların ürünlere verdiği puanlar ve yaptıkları değerlendirmeler sizin için önemliyse CantVs Ahşap Çerçeveli Tavan Led Panel Aydınlatma'yı mutlaka incelemelisiniz. Kullanıcılar tarafından en iyi avize markaları yorumlarını ve yüksek puanlı değerlendirmeleri alan avizeyle farklı bir aydınlatma deneyimi yaşayabilirsiniz. 60 cm x 60 cm büyüklüğünde olan ahşap panelli kare avize, tavana bütün olarak takılıyor. CantVs panel aydınlatma büyük bir led ışığa sahip oluşuyla en iyi aydınlatan avize modellerinden birisi. Siz de farklı, stil sahibi, iyi aydınlatan ve doğal malzemelere sahip bir avize arayışındaysanız CantVs markalı avizeyi tercih edebilirsiniz.

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5. Rustik tarz sevenlere: Gzhome Ahşap 3'lü Halatlı Rustik Avize

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

Evinizin salonunda doğadan ilham alan ve ham ahşabı sıkça bünyesinde bulunduran rustik tarzı benimsediyseniz Gzhome Ahşap 3'lü Halatlı Rustik Avize sizin için en iyi avize seçimi olabilir. Doğal ahşap üzerine ağacın hareli görüntüsünü bozmadan korumak için şeffaf vernik sürülen ve metal kısımlarında elektro statik boya kullanılan avize, çizilme ve aşınmalara karşı epey dayanıklı olma özelliğine sahip. Hem doğal hem şık bir görünüm için salonlarınızda kullanabileceğiniz avizeyi ahşaptan inşa edilmiş yazlık evleriniz, bungalov ve tiny house tipi evleriniz için tercih edebilirsiniz.

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6. Sade ve zarif: Hmydesign Genial Tekli Sarkıt Hasır Krem Avize

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

Minimal ve şık modeller arasında en güzel salon avizelerinden biri olan Hmydesign Genial Tekli Sarkıt Hasır Krem Avize, kullanıcı değerlendirmelerinden tam not alıyor. Hâkî ve krem renkli avizenin kablolu yüksekliği 75 cm ve genişliği 30 cm uzunluğunda. Siyah, kırmızı ve gri renk seçenekleri de bulunan avizenin metal aksamı gold renkte. Evinizin salonuna sade ve zarif bir hava katabileceğiniz avize için "Avize nasıl takılır?" diye düşünmenize hiç gerek yok. Oldukça kolay kurabileceğiniz avizeyi güzel ve şık bir salon için tercih edebilirsiniz.

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7. Endüstriyel evler için ideal: Bilbao 6'lı Plafonyer Avize

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

En çok tercih edilen, en iyi avize markalarından biri Apliqa tarafından tasarlanan Bilbao 6'lı Plafonyer Avize, siyah metal malzemeden ve 6 ampul yerinden oluşuyor. Renk ve tarzıyla endüstriyel evlere oldukça uygun olan avize, satın alındığı tarihten itibaren 24 ay garantiye sahip. Salonunuzu bu avizenin 6 ampullü yapısı sayesinde oldukça aydınlık hâle getirebilirsiniz. Eni 55 cm boyu 25 cm uzunluğa sahip Bilbao marka avizeyle salonunuzun şıklığına şıklık katabilir veya açık mutfaklı evlerinizde mutfak bölümünde özellikle adaların üzerinde kullanabilirsiniz.

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8. Çağdaş bir seçenek: Harnelli Beyaz Modern Ledli Avize Stella

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

En yeni avize tasarımlarından birine sahip olan Harnelli Beyaz Modern Ledli Avize Stella, birbiri içine geçmiş farklı boyutlardaki 4 farklı boyutta daire şeklindeki led ışıktan oluşuyor. Düşük enerji tüketimi, yerli malı oluşu ve büyükçe bir alanı tek başına aydınlatabilme kapasitesiyle led ışıklı aydınlatmalar arasında alabileceğiniz en iyi avize modellerinden birisi. Kaliteli malzemeden üretilen avizeyi özenli bakım ile uzun yıllar boyunca ilk günkü hâliyle kullanabilirsiniz. Modern bir tarzdan hoşlanıyorsanız, aydınlatmalarınızda beyaz ışık tercih ediyorsanız ve farklılık arayışındaysanız bu ürünü tercih edebilirsiniz.

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9. Avonni Krom Kaplama Modern Avize ile zamansız şıklık

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

2 yıl ücretsiz onarım garantisi ve 7 yıl yedek parça destek garantisi olan Avonni Krom Kaplama Modern Avize, krom metal kaplamasına sahip. 55 cm en ve 25 cm yükseklik uzunluğu bulunan avize, 6 ampul yerinden oluşuyor. Bu özelliğiyle büyük salonlarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz Avonni marka avize, birbirinden farklı birçok ev dekorasyon tarzı için de uyumlu. İsteğinize bağlı olarak bu model avize için damla ampul kullanarak bu avizeyi daha da şık ve zengin hâle getirebilirsiniz. Ürünü hem salonunuzun oturma alanında hem yemek masası üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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10. Bakır renkli eskitme: Bamyum Bakır Rengi King Avize

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

Eskitme görünümlü Bamyum Bakır Rengi King Avize, uygun fiyatı ile en ucuz avize modelleri arasında yer alıyor. Evinizde, geçmişteki büyüklerinizden size yadigâr kalmış gibi görünecek avizeyle oldukça sıcak ve farklı bir salon dekorasyonu yapabilirsiniz. İsterseniz yemek masanızın veya ada mutfağınızın üzerine bu üründen yan yana 3 adet kullanabilir isterseniz bu avizeyi küçük oturma alanlarınızda tek başına tercih edebilirsiniz. Ürünü salonunuzda yine eskitme aplikler kullanarak da destekleyebilirsiniz. Salonunuzda bir kütüphane bulunuyorsa okuma alanınıza bu avize ile çok keyifli bir tarz katabilirsiniz.

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11. Altın renginin en güzel hâli: Apliqa Falde 3'lü Gold Boyalı Salon Avize

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

Özgün tasarımıyla evinizin salonuna benzersiz bir dokunuş yapabileceğiniz Apliqa Falde 3'lü Gold Boyalı Salon Avize, 3 ampulden oluşuyor. 60 cm ene sahip ürün, en güzel salon avize modellerinden bir tanesine sahip. Altın renkli metal gövdesiyle salonunuzu zenginleştirebileceğiniz avizeyi, birçok mobilyanızla rahatlıkla uyumlu hâle getirebilirsiniz. Apliqa marka avizeyi isterseniz açık renklerde döşenmiş bir salonda isterseniz daha klasik dizayn edilmiş bir salonda zahmetsizce kullanabilirsiniz. Salonunuz için kolay kuruluma sahip, zarafet ve şıklığı bünyesinde harmanlayan bir model istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz.

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12. Gerçek ahşaptan: Vedemo Çark Rustik Avize 5'li Camlı Avize

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

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"En iyi avize markaları nelerdir?" diye soranlara önerebileceğimiz bir diğer marka da Vedemo. Gerçek ahşaptan yapılmış bir çark, 5 adet camdan ampul haznesi ve tavanla avize arası bağlantı zincirlerden oluşan Vedemo Çark Rustik Avize, eşsiz bir tasarıma sahip. Evinizin salonuna bambaşka bir tarz katacak bu ürün, tasarım özelliklerinin yanı sıra ampul sayısının fazlalığı sayesinde epey aydınlatıcı. Avizeyi salonunuzdaki farklı ahşap mobilyalar, hasırdan yapılmış aksesuarlar ve diğer birçok doğal malzeme ile kolaylıkla kombinleyebilirsiniz. Kendinizi sıcacık bir salonda keyifle oturur şekilde hayal ediyorsanız bu avize tam size göre!

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13. Geometrik bir tasarım: Yiğitkan Elektrik Aydınlatma Piramit Büyük Gold Kaplama Tekli Avize

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

Evinizde geometrik tasarım ve desenler kullanmaktan hoşlanıyorsanız Yiğitkan Elektrik Aydınlatma Piramit Büyük Gold Kaplama Tekli Avize'yi tercih edebilirsiniz. Uygun fiyatı ve şık tasarımıyla kullananların beğenisini kazanan avize, 30 cm çap genişliğine ve 70 cm yüksekliğe sahip. Piramit şekli ve gold rengiyle salon dekorasyonunuzu farklı bir seviyeye çıkarabileceğiniz Yiğitkan marka avize ile tasarruflu ampul elektrik kullanarak tüketiminizi azaltabilir ve böylelikle doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Modern ve yenilikçi salonlarda kullanarak stilinizi zenginleştirebileceğiniz ürünü büyük salonlarda birisi oturma alanında birisi yemek alanında yer alacak şekilde iki adet tercih edebilirsiniz.

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14. White West Inn House El İşi Pamuk İplik Makrome Avize ile doğal şıklık

Salonunuzun en şık dokunuşu olabilecek en iyi avize markaları

%100 yerli ve el yapımı olan White West Inn House El İşi Pamuk İplik Makrome Avize'yi açık renklerde doğal malzemeler kullanarak döşediğiniz İskandinav dekorasyonlu salonlarınızda veya rustik bir stille döşenmiş salonlarınızda kullanabilirsiniz. Pamuk makrome iplikten üretilen bej renkli makrome avize, özenli tasarımı ve kaliteli el işçiliği ile göz dolduruyor. 30 cm çapında çembere hazırlanan makrome avizenin hasır iplik ve krem rengi pamuk ipten tasarlanan farklı bir modeli de bulunuyor. Evinizde yaz havası estirerek içinizi açacak ürün, ayarlanabilir yüksekliğe sahip. Siz de el yapımı ürünleri evinizde kullanmayı seviyorsanız bu makrome avizeyi tercih edebilirsiniz.

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