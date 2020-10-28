Salördek Köyü Ormanları sonbaharda Tunceli'nin gözdesi oldu

"Buradaki hava, su ve güneşi başka yerlerde yaşayan insanlar biraz zor bulur. Bu yüzden de buradaki güzelliklere sahip olmaktan dolayı çok mutluyum. Buranın doğası şu an çok harika oldu ve ekim ayında ise köyümüzün ormanları daha da güzelleşiyor. Ormanlar kızıllaşıyor, sarılaşıyor ve yapraklar dökülüyor. Yollar yapraklardan dolayı sapsarı oluyor. Aynı zamanda insanlarımızın da gelip bu ormanlarda vakit geçirmesi bize ayrı bir mutluluk veriyor."

Doğaseverlerden Abdurrahman Küçükdoğan, ailesi ile Salördek ormanlarına gezmeye geldiğini belirtti.

Tunceli'nin doğa harikası güzelliklere sahip olduğunu anlatan Küçükdoğan, "Munzur Vadisi'nden tutun da Pülümür Vadisi'ne kadar çok güzel yerler var. Burada her çeşit canlı türü ve endemik tür mevcut. Bizler de şu an ormanlarda renk cümbüşünün olduğu bir zamana denk geldik. Buradaki gezimizde çokça fotoğraf ve videolar çektik. Ormanın güzelliklerinden çok hoşnut olduk." dedi.

Abuzer Doğan da Gaziantep'ten Tunceli'ye gezmeye geldiğini ve rengarenk ormanda doyasıya vakit geçirdiğini kaydetti.