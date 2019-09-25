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Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, saman yüklü kamyon alev aldı.

Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, saman yüklü kamyon alev aldı. Kamyondaki 5 kişi yangından yara almadan kurtuldu.
Tarsus ilçe merkezine hareket halindeki Emre Bobuşoğlu yönetimindeki 33 PM 465 plakalı saman yüklü kamyon, Alifakı Mahallesi yolunda kasa bölümünden alev aldı. Kasadan yükselen alevleri fark eden sürücü kamyonu durdurup diğer 4 çalışan ile birlikte yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler tüm saman balyalarını sardı. Sürücüyle çalışanlar samanları yola sererek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yoğun çalışma sonucu söndürülen yangının sigara izmaritinden kaynaklı çıktığı iddia edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldıSaman yüklü kamyon seyir halinde alev aldıSaman yüklü kamyon seyir halinde alev aldıSaman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

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