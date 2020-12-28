HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samandağ’da okuldan hırsızlık

Samandağ’da okuldan hırsızlık

28.12.2020 22:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samandağ’da okuldan hırsızlık

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir ilköğretim okulundaki eşyalar çalındı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir ilköğretim okulundaki eşyalar çalındı. Çalınan eşyalar düzenlenen operasyonla bulunurken, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi’ndeki ilköğretim okulunun soyulduğu ihbarı üzerine Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilen hırsızlık zanlısının evine operasyon düzenlendi. Şüpheli evinde bulunamazken, evde yapılan aramada okuldan çalınan kahve makinesi, çay makinası, elektrikli ısıtıcı, semaver, tost makinesi ve fırın ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1ölüSağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1ölü
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Sakarya'da devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü

Yaşlı çiftin feci ölümü! Yanan ahşap evde can verdiler

Kahreden haber! Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1ölü

Gaziantep'te yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Gelecek Partisi'nde deprem! Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi istifa etti

Gelecek Partisi'nde deprem! İl Başkanı ve yönetimi istifa etti

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Aydın'da çok acı olay! 13 yaşındaki Elif 7'inci kattan merdiven boşluğuna düştü

Sesi duyanlar ekipleri aradı! 13 yaşındaki Elif'in feci ölümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.