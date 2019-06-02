Mertkan MORKOÇ/ ANKARA (DHA) - ANKARA Ulus'taki Samanpazarı'nda son ayakkabı tamircisi olan Hamza Dölek (76), mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Dölek, ayakkabıları tamir ederken hala ustalarından öğrendiği eski yöntemleri kullanıyor

Konya'da 1 yaşındayken annesiyle birlikte attan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve o yıllarda ailesinin doktora götürememesi nedeniyle travmatik kalça çıkığı engeli kalıcı hale gelen Hamza Dölek, 1958'de ilkokulu bitirdikten sonra ayakkabı tamircisi yanında çırak olarak işe başladı. Dölek, yanında çalıştığı ustasının emekli olmasının ardından 1960 yılında Ankara'ya taşındı. Samanpazarı'nda ayakkabı tamircisi yanında işçi olarak çalışmaya devam eden Dölek, 1982 yılında kendi iş yerini açtı. Dölek, işleri azalan diğer tamircilerin zamanla iş yerlerini kapatmasıyla Samanpazarı'nda tek kaldı.

AĞAÇ ÇİVİ KULLANIYOR

Evli ve 2 çocuk babası olan Dölek, yıllardır mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Engelli maaşı da alan Dölek, ayakkabıları tamir ederken hala ustalarından öğrendiği eski yöntemleri kullanıyor. Samanpazarı'nın son ayakkabı tamircisi olduğunu belirten Dölek, "Bu eski tamir yöntemlerinin en önemlisi ağaç çivi ile tamir. Günümüzde metal çivinin daha çok tercih edilmesinden dolayı ağaç çivi bulmak artık zor. Kimse bilmiyor ağaç çiviyi. Biz mesleğe başladığımızda vardı. Onunla çalıştık hep. Şimdi kullanan pek yok. Demir çivi iyi değil. Ağaç çivi iyi, daha iyi tutar. Suyu aldıkça şişer, daha da sağlamlaşır, yerine oturur" dedi.

KENDİ AYAKKABIMI KENDİM YAPARIM

İki bacak boyu arasında 5 santimetre fark bulunduğunu söyleyen Dölek, 18 yaşından itibaren kendi ayakkabılarını yapmaya başladığını anlatarak, "Hayatım boyunca sadece birkaç kez ayakkabı satın aldım. Ben bağcıklı, yüksek ayakkabı giyemiyorum. Kendi ayakkabımı kendim yaparım; ama şimdi yapamıyorum. Çünkü malzeme pahalı. Düşme ayakkabıları kendi ayağıma göre yapıyorum" diye konuştu.

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