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SAMDOB yeni sezonu konserle açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 00:54 | Son Güncelleme

Sezon açılışında ünlü İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli ve Hollandalı ünlü sanatçı bariton Sef Thinsen sanatseverlerin karşısına çıktı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2018-2019 sanat sezonunun açılışı ve 10'uncu sanat yılına özel konser düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, ünlü İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli ve Hollandalı ünlü sanatçı bariton Sef Thinsen yer aldı.

Konserde, Thinsen'in seslendirdiği Hekimoğlu türküsü izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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