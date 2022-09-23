HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samet Gül'ün sır ölümü! Okul bahçesinde yere yığılmıştı... Bir öğrenci tutuklandı

Samet Gül'ün sır ölümü! Okul bahçesinde yere yığılmıştı... Bir öğrenci tutuklandı

23.09.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Küçükçekmece'de okul bahçesinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmiş, anne sinir krizi geçirmişti. Sevdet Gül, Başında kalabalık vardı, hocalar öğrenciler bırakmadılar. Tek gördüğüm kalp mesajı yapıyorlardı. Öğretmenler beni görünce paniklediler'' demişti. Öte yandan Samet Gül ile olaydan 15 dakika önce kavga ettiği belirlenen 14 yaşındaki M.N.O. tutuklandı.

Samet Gül'ün sır ölümü! Okul bahçesinde yere yığılmıştı... Bir öğrenci tutuklandı

Olay, 19 Eylül Pazartesi günü Halkalı'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, öğle arasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), okulun bahçesinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Samet Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"BİR ŞEYLER YAPMIŞLAR OKULDA AMA KİMSE BANA BİR ŞEY ANLATMIYOR"

Anne Sevdet Gül, " Ben evdeydim aradılar koşarak okula gittim, ambulansla birlikte okulda olduk. İki merdiven aşağı indim baktım çocuğum yerde uzanmış. Başında kalabalık vardı, hocalar öğrenciler bırakmadılar. Tek gördüğüm kalp mesajı yapıyorlar. 'Yarrabbim inşallah Sametim değildir' dedim. Hırkasından tanıdım, yüzünü az bir şey gördüm boynu büküktü. Allah kimseye göstermesin acısı çok büyük. Ben hastanede öldüğünü öğrendim. Sonra arkadaşları çocuğun biri boğazını sıktı, dövdü. Bir şeyler yapmışlar okulda ama kimse bana bir şey anlatmıyor. Ben araştırılsın istiyorum. Devlet büyüklerime sığınıyorum, ne olur kim yapmışlarsa bulunsun, bu şekilde üstü örtülmesin. Tek oğlum vardı." dedi.

Screenshot_6

"ÇOCUĞUN SAĞLIĞI YERİNDEYDİ"

Dayı Cüneyt Gül, "Ben çocuğun dayısıyım, haberi alır almaz okula koştum. Hastanede doktorlar nabzı durmuş dediler. Biz bu olayın üstünün örtülmemesini istiyoruz. Olayın tamamen açığa çıkması gerekiyor. Arkadaşlarından aldığımız bilgiye göre; bir grup çocuğun darp etmesi sonucunda kafasını demire çarparak vefat ediyor. Biz bu olayın gizli kalmasını istemiyoruz. Okulda güvenlik yok mu? Nöbetçi öğretmen yok mu? Bir kavga olduğunda nöbetçi öğretmenler anında müdahale etmesi gerekiyor. İki katlı bahçede çocuklar ilk katta kavga etmişler, yukarıda aynı kavgayı devam etmiş. Çocuk kendi kendine düşmüş diyorlar. Hiç kimse kendi kendine düşüp ölmez. Çocuğun bir hastalığı yoktu, sağlığı yerindeydi. Adli Tıp raporunda ortaya çıkacaktır. Yetkili mercilere güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Gül'ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Screenshot_5

BİR ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Öte yandan anne Sevdet Gül'ün şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Samet Gül'ün olaydan 15 dakika önce 8. Sınıf öğrencisi M.N.O. ile kavga ettiklerini, M.N.O.'nun Samet Gül'e vurduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.N.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT'ten operasyon! Kritik 2 isim yakalandıMİT'ten operasyon! Kritik 2 isim yakalandı
Mersinli Hande "düşes" oldu! Çok konuşuldularMersinli Hande "düşes" oldu! Çok konuşuldular
Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'
Anahtar Kelimeler:
halkalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Yavaş ile vatandaşın diyaloğu gündem oldu

Yavaş ile vatandaşın diyaloğu gündem oldu

O hayalleri bir kez daha alevlendi! "İl olmak bizim de hakkımız" İmza kampanyası başlatıldı

O hayalleri bir kez daha alevlendi! "İl olmak bizim de hakkımız" İmza kampanyası başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.