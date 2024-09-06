HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Dilan ve Engin Polat paylaşımı: "Toplum vicdanını rahatsız etmiştir"

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Dilan ve Engin Polat paylaşımı: "Toplum vicdanını rahatsız etmiştir"

06.09.2024 21:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı dava kapsamında Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat tahliye edildi. Dilan Polat'ın ardından Engin Polat'ın da cezaevinden çıkması gündem olurken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Karara tepki gösteren Tayyar, "Toplum vicdanını rahatsız etmiştir" dedi.

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Dilan ve Engin Polat paylaşımı: "Toplum vicdanını rahatsız etmiştir"

Dilan Polat'ın geçtiğimiz Ağustos ayında tahliyesinin ardından eşi Engin Polat ile birlikte diğer tutuklu sanıklar Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün de tahliye edildi. Engin Polat 10 ay sonra cezaevinden çıkmış oldu.

"TOPLUM VİCDANINI RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Polat'ın tahliyesine ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki geldi.

AA-20240906-35581478-35581477-DILAN_VE_ENGIN_POLAT_CIFTININ_DAVASINDA_TUTUKLU_SANIKLAR_TAHLIYE_EDILDI

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dilan Polat’tan sonra Engin Polat’ın tahliyesi, toplum vicdanını rahatsız etmiştir. Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı.
40 yıldan fazla hapis cezası gerektiren kara para aklama iddiası ile 9 ay sonra gelen tahliye kararı arasındaki paradoksu, karar vericilerin kamuoyuna mutlaka izah etmesi gerekir. Her şey yalansa Polat çiftinden çıkın özür dileyin. Değilse karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin. Getirin ki ibret olsun aleme."
tayyar

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar engin polat
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe çok beklenen transferi bitirdi! Mourinho muradına erdi

F.Bahçe çok beklenen transferi bitirdi! Mourinho muradına erdi

Havalimanında şok saldırı! Yolcuyla birbirine girdiler

Havalimanında şok saldırı! Yolcuyla birbirine girdiler

Engin Polat'ın tahliyesi sırasında dikkat çeken görüntü! Cezaevi önü lüks araç galerisine döndü

Engin Polat'ın tahliyesi sırasında dikkat çeken görüntü! Cezaevi önü lüks araç galerisine döndü

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

İsrail askerleri Türk aktivisti öldürdü!

İsrail askerleri Türk aktivisti öldürdü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.