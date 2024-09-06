Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Dilan ve Engin Polat paylaşımı: "Toplum vicdanını rahatsız etmiştir"

Dilan Polat'ın geçtiğimiz Ağustos ayında tahliyesinin ardından eşi Engin Polat ile birlikte diğer tutuklu sanıklar Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün de tahliye edildi. Engin Polat 10 ay sonra cezaevinden çıkmış oldu.

"TOPLUM VİCDANINI RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Polat'ın tahliyesine ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki geldi.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dilan Polat’tan sonra Engin Polat’ın tahliyesi, toplum vicdanını rahatsız etmiştir. Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı.

40 yıldan fazla hapis cezası gerektiren kara para aklama iddiası ile 9 ay sonra gelen tahliye kararı arasındaki paradoksu, karar vericilerin kamuoyuna mutlaka izah etmesi gerekir. Her şey yalansa Polat çiftinden çıkın özür dileyin. Değilse karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin. Getirin ki ibret olsun aleme."

