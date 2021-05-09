Sam'in Oğulları: Netflix belgeseline konu olan David Berkowitz ve Maury Terry'nin gerçek hikayesi

Netflix'te yayınlanmaya başlanan "Sam'in Oğulları: Şeytani Tarikatın İzinde" belgeseli, 1970'li yılların sonunda New York'ta dehşet saçan seri katilin öyküsünü ekranlara taşıyor.

Belgesele konu olan ve o dönem ABD medyasında da büyük yankı bulan cinayetler, Temmuz 1976'da başladı.

New York'un farklı bölgelerinde yaşanan silahlı saldırılar, yaklaşık bir yıl sürdü. Bir yıl devam eden saldırılarda altı kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı.

Saldırıların faili olarak, Ağustos 1977'de o dönem 22 yaşında olan David Berkowitz yakalandı. Berkowitz, suçunu itiraf etti ve yargılandığı mahkeme tarafından altı kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Berkowitz halen hapiste.

Berkowitz, ilk etapta saldırıları tek başına düzenlediğini itiraf etmiş olsa da , 1990'larda yaptığı açıklamalarla bu cinayetleri Satanist bir grubun üyesi olduğu için işlediğini söyledi.

Netflix'in yayımlamaya başladığı dört bölümlük belgesel serisi de bu cinayetleri ve arkasındaki nedenlere ilişkin iddialara odaklanıyor.