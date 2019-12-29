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  4. Samoa'da kızamık salgını nedeniyle ilan edilen acil durum kaldırıldı

Samoa'da kızamık salgını nedeniyle ilan edilen acil durum kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Samoa'da kızamık salgını nedeniyle ilan edilen acil durum kaldırıldı

Güney Pasifik ada ülkesi Samoa'da 81 kişinin ölümüne neden olan kızamık salgını nedeniyle 6 hafta önce ilan edilen acil durum kaldırıldı.

BBC'nin haberine göre, Samoa hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede geçen ay ilan edilen acil durumun sona erdiği bildirildi.

Samoa'da patlak veren kızamık salgınında 81 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 612 kişi hastalığa yakalanmıştı.

Hükümet hafta içinde aşılama oranının yüzde 95'e ulaştığını açıklarken, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisine bağlı dijital bilgi portalı Reliefweb'de, kızamık vakalarının azaldığı, salgının yavaşladığı ifade edilmişti.

Salgında hayatını kaybedenlerin çoğunun 4 yaş ve altındaki çocuklar olduğu kaydediliyor.

- Aşı yaptırmayanlar evlerinin önüne flama asmıştı

200 bin civarında nüfusa sahip ülkede kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden, evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istenmişti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşılama oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Acil Durum kızamık salgını Samoa

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