Şampiyon melekler, Fransa'ya hazırlanıyor 

Erzurum'un lisanslı kayak sporcuları otistik ikiz kardeşler 15 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, Fransa'da yapılacak 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na Palandöken'de hazırlanıyor.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizler, yaşam koçları Seyah Güngör, kayak antrenörleri Nihat Dalga ile Tarık Temel eşliğinde günde yaklaşık 6 saat çalışıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, güçlerine güç katıyor. Erzurum Bölge Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, 2019'un Mart ayında Fransa'da yapılacak olan Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda oldukça iddialı.

Dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları Zeynep ve Murat ile birlikte gece-gündüz demeden şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen yaşam koçları Güngör, şöyle dedi

Zeynep ve Murat 6 yaşından beri kayağın içinde. Son 7 yılda bu sporu profesyonel olarak yapmaktalar. Beş Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 4'ncülüğü ve Dünya 5'inciliğine sahipler. İkizler ayrıca jimnastikte de son 5 yılın Türkiye şampiyonu ve ayrıca Dünyada gelecek vadeden sporcular olarak seçildi. Altı saat antrenman yaparak sürekli kapı çalışması yapıyoruz. Zeynep ve Murat, ülkemizde ve dünyada otizmli olup profesyonel olarak kayak branşında tek sporculardır. Kayak Federasyonundan tam destek bekliyoruz. Bu çocuklar bir harika.

Meleklerim dediği otistik çocukları ile gurur duyduğunu söyleyen Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, çocuklarının gittikleri her yerde olduğu gibi Fransa'da da Tük Bayrağını göndere çekeceğine inandığını belirtti.



PARTNER Evimizin kapıları herkese açık