Şampuana eklenen tek malzeme adeta saç fışkırtıyor! Saç dökülmesini anında durduran ve uzatan çözüm

Saç tellerinin her gün 100 tel dökülmesi normal görülse de dönem dönem artan saç dökülmeleri istenmeyen durumlar arasında bulunuyor. Stres, hormonal değişikler, yetersiz beslenme saç dökülmelerinin artmasına neden oluyor. Saç dökülmesi durdurmak için etkili çözüm arayan kişiler internet üzerinden araştırmalar yapıyor.

Son zamanlarda saç sağlığı için oldukça trend olan biberiye suyunun düzenli kullanımının saç dökülmesini durdurduğu ve yeni saç çıkarttığı biliniyor. Bu kürü desteklemek adına şampuan tarağı ile saçınızı yıkarken kan dolaşımını artırabilir, saç köklerinin daha iyi temizlenmesini sağlayarak uygulanan kürlerin etkili sonuç almasını sağlayabilirsiniz.

SAÇ ÇIKARTAN ŞAMPUAN KÜRÜ

Malzemeler

Biberiye Yağı

Şampuan

Hazırlanışı

Dilediğiniz bir şampuanın içerisine biberiye yağını 10 ile 12 damla arasında koyarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanımı

İlk olarak saçlarınızı yıkayın. Daha sonra hazırladığınız karışımı saçlarınıza yedirin. Saç dökülmesine iyi gelen biberiye yağının saç derisine nüfuz etmesini sağlayın. Son olarak saçlarınızı bol suyla durulayın.

