SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Ramazan Bayramı namazı saatleri

Samsun bayram namazı saatinin kaçta olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre her sene dini gün ve aylar idrak ediliyor. Mart ayında başlayan on bir ayın sultanının ardından bayram başlayacak. Ramazan Bayramı namazı yarın cemaat ile beraber kılınacak. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre Samsun Ramazan Bayramı saati 06.19 olacak.

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul bayram namazı saati 06.19 olacak. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.