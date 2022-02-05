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Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp bunu soruyorlar: Kel ilacı yardımınız var mı?

05.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşın belediyeye gitmeksizin bir telefonla sorunlarını iletip, işlerini çözüme kavuşturduğu Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'nde operatörler ile vatandaşlar arasında yaşanan bazı diyaloglar güldürüyor. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren merkez, “Bugün deniz dalgalı mı?”, “Kel ilacı yardımınız var mı?” gibi talep ve sorularla karşılaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp bunu soruyorlar: Kel ilacı yardımınız var mı?

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi hattı, yaşadıkları sorunlara çözüm arayan vatandaşların dert ortağı oluyor. Telefon faturası yüksek gelenlerden “Kel ilacınız var mı?” diye soranlara, arkadaşının telefon numarasını öğrenmek isteyenlerden “Bugün deniz dalgalı mı?” diye soranlara varıncaya kadar ilginç ve gülümseten çağrıları alan merkez çalışanları, ayda ortalama 13 bin kişiye cevap veriyor. Merkez sayesinde gelen talep ve şikayetler en kısa sürede sonuçlandırılırken, Büyükşehir Belediyesi hizmet ağı dışında kalan sorunlar da ilgili kurumlara yönlendiriliyor.

''KEL İLACI İÇİN YARDIMINIZ VAR MI?''

Aynı zamanda bir kriz yönetim merkezi görevi de gören Çözüm Merkezi Birimi, CBS sistemi üzerinden vatandaşlardan 12 ayda alınan 228 bin 334 başvurunun yüzde 95’ine, 375 bin 302 çağrının ise yüzde 100'üne anında cevap verdi. İlginç talep ve isteklerle karşılaştıklarını dile getiren Çözüm Merkezi İdari Amiri Rümeysa Tulum, “Kel ilacı yardımınız var mı?’ diye arayan bile oldu. İlk duyduğumuzda şaka sandık ama ciddi ciddi vatandaşımız böyle bir yardımın yapılıp yapılmadığını sordu. Gülümseten bu isteğe de tabii ki uygun bir şekilde geri dönüş yaptık. Bunun dışında yüksek gelen telefon faturası ile ilgili ne yapması gerektiği konusunda yardım isteyenlerden arkadaşının telefon numarasını öğrenmek isteyenlere ve ‘Deniz dalgalı mı?’ diye soranlara varıncaya kadar çağrılar aldık. Aldığımız her çağrı ilginç talep bile olsa vatandaşlarımızın sorunlarını dikkatle dinleyerek kayıt altına aldık. Gülümseten isteklere de uygun bir dille geri dönüş yaptık. Sorunların Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olup olmamasına bakmaksızın her türlü sorunu çözüme kavuşturmaya çalıştık” dedi.

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''AYDA 13 BİN BAŞVURU YAPILIYOR''

Haftanın 7 günü Çözüm Merkezi'nin aranabileceğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çözüm Merkezi'nin hızlı ve pratik şekilde sıkıntılara çözüm bulduğunu ifade etti. Ayda ortalama 13 bin başvurunun yapıldığını belirten Başkan Demir, "Çözüm Merkezi çalışanlarımıza çok ciddi bir eğitim verdik. Çünkü bizim en önemli uç noktamızda çalışıyorlar. Bu samimiyet artıkça, belediyemizin gönül olma, sorunları yerine getirme performansı ile başka başka şeyler gelişmeye başladı. Bununla ilgili mesela ‘deniz bugün dalgalı mı?’ Vatandaş denize giderek bakmıyor, belediyeye soruyor. Arkadaşlarımız belediyeyi ilgilendiren konuları kendi birimlerimize, diğerlerini de ilgili birimlere aktarıyor. Tüm birimlerimiz sorunlara hızlı müdahale etme noktasında her zaman hassas bir yaklaşım sergiliyor. Kedisini bir yerden bir yere taşıtmak isteyenler oluyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede sonuçlandırmaya gayret ediyoruz. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var” diye konuştu.

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(İHA)

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