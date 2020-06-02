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  4. Samsun'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Samsun'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 21:45 | Son Güncelleme

Samsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 12 araca çarptı. Zincirleme kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Samsun'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Havza ilçesi Otogar kavşağında meydana geldi. Nodar Sankurashvılı (61) yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 12 aracın karıştığı zincirleme kazada, TIR sürücüsü Sankurashvılı, Ali Adnan, Aybüke Afra, Ayla Keskiner ile Ahmet Kaplan yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsü Sankurashvılı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan Ankara- Samsun yolu Havza şehir geçişi bağlantı yolundan verildi.

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