HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da 2 doktor saldırıya uğradı

Samsun’da 2 doktor saldırıya uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 20:58 | Son Güncelleme

Samsun’da aile sağlığı merkezinde 2 doktor darp edildi.

Samsun’da 2 doktor saldırıya uğradı

Olay, Tekkeköy ilçesinde bulunan Kirazlık Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile sağlığı merkezine gelen bir kişi iğne yaptırmak istedi. Taşkınlık yapıp cezaevinden yeni çıktığını söyleyen şahıs burada görevli doktorlar Mustafa E. ve Hakan M.A.’ya saldırıp aile sağlığı merkezinden ayrıldı.

Bir süre sonra 2 kişi ile geri gelen saldırganın yanındaki kişiler de bıçak gösterip tehdit savurdu. Saldırganlar kaçarken darp edilen doktorlar olayı polise bildirerek şikayetçi oldu.

Doktorlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek darp raporu alındıktan sonra polis merkezinde ifade verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Türkiye ve İtalya arasında kritik görüşmeTürkiye ve İtalya arasında kritik görüşme
MacBook kullanıcıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...MacBook kullanıcıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...

En Çok Okunan Haberler

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde gerginlik

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde gerginlik

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Arya'nın videosu sosyal medyada olay oldu!

Arya'nın videosu sosyal medyada olay oldu!

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Diğer Haberler
Kandilli'den beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklama: 7,2'lik bir enerji var

Beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklama: 7,2'lik bir enerji var

Bakan Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü

Türkiye ve İtalya arasında kritik görüşme

İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi

İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Bu araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Bu araçtan sağ çıktılar

İzmir’de faciaya ramak kala! Halk otobüsü alev topuna döndü

İzmir’de faciaya ramak kala! Halk otobüsü alev topuna döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.