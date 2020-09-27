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Samsun'da atlarla denizde antrenman

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri antrenör ve binicilileri, at üzerinde yaptıkları antrenmanları sahile taşıdı.

Samsun'da atlarla denizde antrenman

Tesis antrenörleri ve binicileri eşliğinde Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi mevkiinde denize sokulan atlar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Denizden çıkıp dörtnala koşan atlara, zaman zaman kum banyosu da yaptırıldı.

Ayda bir kez atları denize sokarak rahatlattıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri Müdürü ve Antrenörü Duhan Doru, denizin atlara keyif vermesinin yanı sıra yaralarına da iyi geldiğini belirterek, “Bu tür antrenmanları belirli periyotlarla yapıyoruz. Denizdeki tuzlu su, eklem, kas ve tırnak yapısına iyi geliyor. Atlarımızın özgüvenini yükseltiyor. Aynı zamanda sonbahardaki iyotlu hava atların solunum yapısına ve sinüzitlerine de iyi geliyor. Bize bu imkanları sağlayan ve her konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum” dedi.

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(DHA)

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