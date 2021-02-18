HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri darp edildi

Samsun'da buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri darp edildi

18.02.2021 02:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun'da buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri darp edildi

Samsun'un Canik ilçesinde buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri, bir grup tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir yokuşta Canik Belediyesi'nde çalışan işçiler tuzlama çalışması yaptı.

Bu sırada bölgeye gelen bir grup henüz belirlenemeyen nedenle 3 işçiyi darp etti. Tuzlama çalışmasında kullanılan kamyonun camları da gruptakiler tarafından kırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçiler şikayetçi olmak üzere polis karakoluna götürüldü.

20210217_2_46928604_62629295_Web

"SEBEPSİZ YERE SALDIRDILAR"

İşçilerden Yaşar Yüksek, 2-3 kişinin sebepsiz yere kendilerine saldırdıklarını belirterek, "İlk önce kartopu atmaya başladılar. Daha sonra bize saldırdılar. Sebepsiz yere saldırdılar. Kamyonun camlarını kırdılar. Sonra da kaçıp gittiler." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandıKimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı
Cuma suresinin meali ve faziletiCuma suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 17 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 17 Şubat koronavirüs tablosu

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Kimyasal madde yüklü TIR alev alev yandı

Fahrettin Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız

'Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız'

Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Boğazı kesik, başından vurulmuş halde bulunmuştu! Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Sürmene’de korkutan yangın

Sürmene’de korkutan yangın

'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı! Ormanlık alanda ölü bulundu

'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı! Ormanlık alanda ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.