Samsun'da buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri darp edildi

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir yokuşta Canik Belediyesi'nde çalışan işçiler tuzlama çalışması yaptı.

Bu sırada bölgeye gelen bir grup henüz belirlenemeyen nedenle 3 işçiyi darp etti. Tuzlama çalışmasında kullanılan kamyonun camları da gruptakiler tarafından kırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçiler şikayetçi olmak üzere polis karakoluna götürüldü.

"SEBEPSİZ YERE SALDIRDILAR"

İşçilerden Yaşar Yüksek, 2-3 kişinin sebepsiz yere kendilerine saldırdıklarını belirterek, "İlk önce kartopu atmaya başladılar. Daha sonra bize saldırdılar. Sebepsiz yere saldırdılar. Kamyonun camlarını kırdılar. Sonra da kaçıp gittiler." diye konuştu. (AA)

