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Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:36 | Son Güncelleme

Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makam odasında intihar etti.

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun 19 Mayıs Meslek Meslek Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz makamında tabancayla intihar etti.

3 YIL ÖNCE O GÖREVE ATANMIŞTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde karakol amirliği ve şube müdürlüğü görevinden bulunduktan sonra Trabzon Polis Okuluna tayin olan ve burada polis okulu müdürlüğü görevine kadar yükselen Cihan Alagöz, 2015 yılında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olmuştu.

cihan alagöz

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olan Cihan Alagöz bugün makamında tabancayla kendini vurarak intihar etti. Evli 2 çocuk babası Cihan Alagaöz'ün intihar haberi emniyet camiasında üzüntüyle karşılanırken şok etkisi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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CİHAN ALAGÖZ KİMDİR

1964 yılında Çorum’da doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin’de Uluslararası kuruluşta (TIPH) görev yaptı.

Trabzon POMEM Müdürü olarak görevine devam etmekte iken 08.04.2015 tarihinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atandı ve 16/04/2015 tarihinde okulda görevine başladı.

Cihan Alagöz evli ve iki çocuk babasıydı.

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