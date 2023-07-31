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  4. Samsun'da fındık bahçesinde kurşun yağdırmışlardı: 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da fındık bahçesinde kurşun yağdırmışlardı: 2 zanlı tutuklandı

31.07.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da fındık bahçesindeki 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Samsun'da fındık bahçesinde kurşun yağdırmışlardı: 2 zanlı tutuklandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 5 kişinin yaralandığı fındık bahçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.

Kuşkayası Mahallesi'nde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında dün fındık bahçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçan 2 zanlı ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
fındık Samsun

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