Samsun'da fındık bahçesinde kurşun yağdırmışlardı: 2 zanlı tutuklandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 5 kişinin yaralandığı fındık bahçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.

Kuşkayası Mahallesi'nde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında dün fındık bahçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçan 2 zanlı ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanmıştı. (AA)

