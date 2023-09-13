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Samsun'da hareketli dakikalar! Hastaneden doktoru kaçırdı, polis alarma geçti: Yakalandı

13.09.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir kişi, eşinin ölümünden ceza alan doktoru silahla rehin alıp kaçırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ankara yolu üzerinde durdurulan araçta doktor yara almadan kurtarılırken şahıs, olay yerinden kaçtı. Polisin takibi sonucunda şahıs 1,5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da hareketli dakikalar! Hastaneden doktoru kaçırdı, polis alarma geçti: Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, bugün nöbetçi olduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası önünde aracına binen, Sinop’ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem Eriş'in kocası G.E. tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis alarma geçti. Ekipler, doktora ait olan otomobilin peşine düştü. Araç, Ankara yolunda polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Doktor herhangi bir yara olmadan polis tarafından 15 dakika içinde kurtarılırken, G.E. ise yaya olarak kaçtı. Şahıs kaçarken de üzerinde bulunan tabancayı düşürdü.

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YAKALANDI

Polis şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. G.E., polisin 1,5 saatlik çalışması Atakum ilçesi Balaç mevkisinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DOKTOR DAVADA KUSURLU BULUNDU

Dr. Mustafa Erdem, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem Eriş ile ilgili davada kusurlu bulunmuştu. Doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Bu hapis cezası 15 bin TL para cezasına çevrilmişti.

Kaynak: İHA

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