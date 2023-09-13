Samsun'da hareketli saatler! Silah zoruyla kaçırılan doktor, polis operasyonuyla kurtarıldı... Her yerde aranıyor

Samsun'da kaçırılma ihbarı polisleri alarma geçirdi, hareketli saatler yaşandı. Atakum ilçesi Çağaloğlu Bulvarı’ndaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, G.E. tarafından silah zoruyla otomobile bindirilip, kaçırıldı.
İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Samsun- Ankara karayolunda uygulama noktasında şüphelinin otomobili polis ekipleri tarafından durduruldu.
Doktor Mustafa Erdem
Dr. Erdem’i serbest bırakan şüpheli, otomobiliyle kaçtı.
Polis ekipleri, G.E.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
(DHA)