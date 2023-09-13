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Samsun'da hareketli saatler! Silah zoruyla kaçırılan doktor, polis operasyonuyla kurtarıldı... Her yerde aranıyor

13.09.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, silah zoruyla kaçırıldı. Doktorun bindirildiği otomobilin önünü kesen polis ekipleri Erdem'i kurtardı. Doktoru serbest bırakan şüpheli ise otomobiliyle kaçmayı başardı.

Samsun'da hareketli saatler! Silah zoruyla kaçırılan doktor, polis operasyonuyla kurtarıldı... Her yerde aranıyor

Samsun'da kaçırılma ihbarı polisleri alarma geçirdi, hareketli saatler yaşandı. Atakum ilçesi Çağaloğlu Bulvarı’ndaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, G.E. tarafından silah zoruyla otomobile bindirilip, kaçırıldı.

KAÇIRILAN DOKTOR POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Samsun- Ankara karayolunda uygulama noktasında şüphelinin otomobili polis ekipleri tarafından durduruldu.

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Doktor Mustafa Erdem

Dr. Erdem’i serbest bırakan şüpheli, otomobiliyle kaçtı.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, G.E.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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(DHA)


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