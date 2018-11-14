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Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

Samsun'da bir kadını araçlarına alıp kaçırarak götürdükleri yazlık evde cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarına aldıkları kadını Costal mevkisindeki yazlık eve götürülerek burada cinsel istismarda bulundukları iddia edilen M.P. ve R.P., polis tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen M.P. ve R.P., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.P. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, R.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun tecavüz Tecavüz vahşeti

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