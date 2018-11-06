Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürdün uyruklu E.M.A.A. (32) adlı kadın, çocuğunu Anneler Parkı içinde bulunan kreşten almaya gitti. Bu sırada aynı parka 10 gün önce yanına gelerek kendisine elle tacizde bulunup sarıldığını iddia ettiği bir kişiyi görünce polisten yardım istedi.
SERBEST KALDI
Polis söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mısır uyruklu 16 yaşındaki A.A.A.H. kadının şikayetçi olması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A.A.H., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
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