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Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Samsun'da 16 yaşındaki Mısırlı tacizci, çocuğunu almaya parka giden 32 yaşındaki kadına dokunup sarılmaya çalıştı. Olaydan 10 gün sonra kadın, tacizciyle aynı parkta karşılaşınca hemen soluğu karakolda aldı.

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürdün uyruklu E.M.A.A. (32) adlı kadın, çocuğunu Anneler Parkı içinde bulunan kreşten almaya gitti. Bu sırada aynı parka 10 gün önce yanına gelerek kendisine elle tacizde bulunup sarıldığını iddia ettiği bir kişiyi görünce polisten yardım istedi.

SERBEST KALDI

Polis söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mısır uyruklu 16 yaşındaki A.A.A.H. kadının şikayetçi olması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A.A.H., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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Samsun taciz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o adam yaklaşırken acaba bu put mu kesilmiş hayret ya
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