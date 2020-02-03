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  4. Samsun'da iş adamı Halil Anayurt kaza geçirdi! Durumu ağır

Samsun'da iş adamı Halil Anayurt kaza geçirdi! Durumu ağır

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 21:30 | Son Güncelleme

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken TIR'a arkadan çarparak aracın içinde sıkışan iş adamı Halil Anayurt ağır yaralandı.

Samsun'da iş adamı Halil Anayurt kaza geçirdi! Durumu ağır

Kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Halit Anayurt (56) idaresindeki cip, Hizmet Özata'nïn kullandığı çekici ve plakalı TIR'a arkadan çarparak dorsenin altına girdi.

HALİL ANAYURT HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada aracının içinde sıkışan Halit Anayurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kara Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Halil Anayurt Samsun TIR

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