Samsun’da kaçak makaron operasyonu: 33 gözaltı

Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 17.06.2021-20.06.2021 tarihleri arasında Samsun’un Ladik, Atakum, İlkadım, Terme, Bafra, Havza ve Vezirköprü ilçeleri ile Amasya’nın Taşova, Suluova ve Merzifon ilçeleri, Tokat il merkezi ile Zile ilçesi ve Çorum il merkezinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

33 şahsa yönelik çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlemesine Dair Kanunlara muhalefet suçundan arama yapıldı.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada, 3 milyon 200 bin adet bandrolsüz makaron, 63 bin adet bandrolsüz dolu makaron, 254 kilogram kıyılmış tütün, 30 kilogram kıyılmış pipo tütünü, 26 adet kesilmiş tütün bandrolü, 350 adet tütün sarma kağıdı ve 2 bin adet kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili 33 kişi gözaltına alındı. (İHA)

