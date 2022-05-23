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Samsun'da manavda dehşet anları! Silahlı çatışmanın ardından dükkanı yaktılar: 3'ü ağır 5 yaralı

23.05.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir manav dükkanında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Kurşunların havada uçuştuğu çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olayın ardından ise manav dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Samsun'da manavda dehşet anları! Silahlı çatışmanın ardından dükkanı yaktılar: 3'ü ağır 5 yaralı

Samsun'daki silahlı çatışma, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ DA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, manav dükkanı sahibi O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda manav O.Ş., oğlu Ö.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. ile yoldan geçen R.G. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

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Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Olayda vurulan baba oğulun yakınları ise manav dükkanına saldırarak, içindeki meyve ve sebzeleri sokağa saçtılar.

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Manav O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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ÇATIŞMADAN SONRA MANAV ATEŞE VERİLDİ

Öte yandan, saat 22.00 sıralarında manav dükkanı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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