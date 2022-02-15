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Samsun'da Onur Anıtı’nın güvenliği için Atatürk Parkı'na araç giremeyecek

15.02.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından kentteki önemli eserler için ek tedbirler alınıyor. Valilik, emniyet ve belediyelerin ortak çalışması ile çevre düzenlemeleri yeniden yapılacak, eserlerin bulunduğu alanlara araç girişi engellenecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizdeki önemli eserler için güvenlik noktasında daha iyi neler yapılabilir, bunları tespit ediyoruz" dedi. İşte detaylar

Samsun'da Onur Anıtı’nın güvenliği için Atatürk Parkı'na araç giremeyecek

Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat günü ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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4 GÜN SAYGI NÖBETİ

Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece-gündüz nöbet tutan kalabalıklar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları ortak açıklama yaptı.

Saldırının ardından kentteki önemli eserler için ek güvenlik önlemleri alınıyor. Valilik, emniyet ve belediyelerin ortak çalışması ile çevre düzenlemeleri yeniden yapılacak, eserlerin bulunduğu alanlara araç girişi engellenecek. Güvenlik kameraları ile sürekli izlenecek eserler, sivil ve resmi polis ekiplerince gözlem altında tutulacak. Çalışma için ilgili kurumların görüşleri alınıp, yol haritası oluşturulacak.

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'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ülkenin kurtuluşuna giden yolun ilk adımının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından atıldığını belirtti. Onur Anıtı'na yapılan saldırıya kınadıklarını belirten Demir, "Bu tür saldırıların olmaması için elimizden gelen her şey yapılacaktır. Bu saldırıyı yapanların yargı süreci şu anda devam ediyor. Bunun da sıkı takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Şehirde burası ve diğer tüm önemli alanlarımızla ilgili, valiliğimizin öncülüğünde, emniyet teşkilatımız, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber ilave çalışmalar yapıyoruz. Güvenlik noktasında daha iyi neler yapılabilir, bunları tespit ediyoruz. Bunun ardından gereğini yapacağız" dedi.

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MİMARLAR ODASI'NDAN ÖNERİ

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu da ulusal ölçekte bir mimari yarışması ile parkın yeniden ele alınmasının anlamlı olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Onur Anıtı, ulusal ve uluslararası anlamda kenti tanımlayan en önemli eser ve kültürel varlık. Böyle bir esere saldırı yapılıyorsa, kenti yönetenlerin düşünmesi gerekiyor. Anıtın zaman zaman yapılan uyarılarla aydınlatmasının iyileştirildiğini biliyoruz. Kent için böylesine değerli bir eserin görülebilir kılınması ve üst düzey güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Araçların parka alanına bu kadar rahat girip, çıkabilmesi doğru değil. Bu ve buna benzer girişimlerin önlenmesi adına bir şeyler yapılmalı" diye konuştu.

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'ARAÇ GİRİŞİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMALI

'Onur Anıtı çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen Hidayet Yıldız, "Anıtın etraflıca korunması gerekiyor. Araç girişinin önlenmesi konusunda çalışma yapılmalı. O günkü saldırı da bir araçla yapılmıştı. Herhangi bir koruma olmadan, araç buraya girmiş. Sonrasında kolluk kuvvetlerinin artırılması önleyici bir etki olabilir. Bunun haricinde denetlenebilir bir kamera sisteminin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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