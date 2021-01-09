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Samsun’da otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

09.01.2021 08:32 | Son Güncelleme:
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Samsun’da otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

Samsun’da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyretmekte olan ve alkollü olduğu iddia edilen O.H. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karayolunda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Araçta bulunan sürücü O.H. ve B.Ç. kazayı yaralı olarak atlatırken, Onur Hapakas olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Onur Hapakas’ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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