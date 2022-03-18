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  4. Samsun'da şaşkına çeviren görüntü! 'Bir Fatiha da sen oku'

Samsun'da şaşkına çeviren görüntü! 'Bir Fatiha da sen oku'

18.03.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kar yağışını eğlenceye dönüştüren esnaf kardan mezar yaparak görenleri şaşkına çevirdi. Yoldan geçenlerin gerçek sandığı mezarda, “İyi adamdı kaydı öldü”, “Gülmeyin bana, gel yer ayırdım sana”, “Ruhuna bir Fatiha da sen oku” yazıları dikkat çekti. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekti bazıları ise olayı gerçek sanarak esnafa “Orada bir ölü mü var?” diye sordu.

Samsun'da şaşkına çeviren görüntü! 'Bir Fatiha da sen oku'

Samsun’da dün geceden beri etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezinde yer yer kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Şehri beyaza bürüyen kar yağışı kimine çile kimine eğlence oldu. Bu sefer karın tadını çıkaranlarsa gençler değil esnaf oldu. Can sıkıntısından kardan mezar yapan esnaf, mezar taşınaysa “İyi adamdı kaydı öldü”, “Gülmeyin bana, gel yer ayırdım sana”, “Ruhuna bir Fatiha da sen oku” diye yazılar yazdı. Kardan mezarın üzerine de bir bıçak koydu.

''GÜLMEKTEN DÜŞÜYORLAR''

Mezarı yapan esnaflardan Alaattin Atıcı, "Esnaf olarak toplandık. Espri olarak ne yapalım diye düşündük. Herkes kardan adam kardan kadın yapıyor, biz de bir kardan mezar yapalım da gelip geçen herkes görsün istedik. Bir değişiklik yaptık. Görenler gülüyor, fotoğraf çekiyorlar. Burada çok düşen olmuyor, daha çok gülmekten düşüyorlar” dedi.

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''ORADA BİR ÖLÜ MÜ VAR?''

İlkadım ilçesindeki kardan mezarı görenlerse şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekti bazıları ise olayı gerçek sanıp esnafa “Orada bir ölü mü var?” diye sordu.

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(İHA)

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Samsun
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