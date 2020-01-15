HABER
  4. Samsun'da tartıştığı kadını silahla bacağından vurdu! O anlar kamerada

Samsun'da tartıştığı kadını silahla bacağından vurdu! O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi sokak ortasında kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre D.A. (41) isimli zanlı, kadın arkadaşı G.A.’yı (39) sokak ortasında tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. D.A. olay yerinden hızla kaçarak İlkadım Kaymakamlığı binası girişinde görevli polisin yanına giderek, "Kaymakamlığın arka sokağından bir kadını vurdum" dedi.

Gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezine teslim edilen D.A., kadın arkadaşının yanında bulunan 4 kişi ile bir araçla gelip kendisine saldırdığını ve kadının kendisini itince bacağına doğru ateş açtığını söyledi.

Olayda yaralanan G.A. ise 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
ŞŞAL, 1. Gönüllülük Buluşmasına ev sahipliği yaptıŞŞAL, 1. Gönüllülük Buluşmasına ev sahipliği yaptı
Üniversite öğrencilerinin burs sıkıntısıÜniversite öğrencilerinin burs sıkıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun kadın

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayten Kılıç eşinden boşanmasını adliye önünde davul ve zurnayla kutladı!

Karar sonrası adliye önünde davul ve zurnayla kutlama!

Son dakika: Atalay Filiz ile ilgili yeni karar!

Atalay Filiz ile ilgili yeni karar!

Öz annesini keserle öldürmüştü! Cesedini böyle taşımış

Keserle öldürdüğü annesini böyle taşıdı

Tunceli'den kaybolan Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

Adliye önünde davullu zurnalı boşanma kutlaması

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması

Türkiye'den flaş F-35 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.