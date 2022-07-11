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  4. Samsun'dan feci kaza! 4 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Samsun'dan feci kaza! 4 araç birbirine girdi: 10 yaralı

11.07.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Samsun'dan feci kaza! 4 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Yunus A'nın kullandığı yolcu minibüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde, Roof Abde Samed A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazaya, kırmızı ışıkta bekleyen Asiye D. yönetimindeki otomobille Talha S'nin kullandığı otomobil de karıştı.

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10 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan Yağmur A. (26), Emre A. (44), Elif Ravza A. (5), Eda A. (31), Erhan D. (36), Emel D. (36), Zeynep Naz D. (8), Enes D. (7), Almira Ş. (9) ile Gülay Ş. (49) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, kazaya müdahale ederek araçların kaldırılmasını sağladı.

Kısmen ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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