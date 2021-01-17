HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun-İstanbul uçağında hareketli dakikalar! İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Samsun-İstanbul uçağında hareketli dakikalar! İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

17.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun-İstanbul uçağında hareketli dakikalar! İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında bulunan bir yolcu aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı.

ACİL İNİŞ YAPTI

Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak, saatt 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdiKoronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi
Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yoluNasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Haluk Levent'ten İbo Show yanıtı! 'Hepinizi...'

Haluk Levent'ten İbo Show yanıtı! 'Hepinizi...'

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Doktor Uğur Tolun için arama çalışmaları devam ediyor

Doktor Uğur Tolun için arama çalışmaları devam ediyor

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Meteoroloji uyardı! İstanbullular öğleden sonraya dikkat (17 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbullular öğleden sonraya dikkat

Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek var mı? Uzman isimden açıklama

Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek var mı? Uzman isimden açıklama

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı'ndaki yetkili isim tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.